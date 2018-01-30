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Под Тулой водитель легковушки едва не спровоцировал серьезное ДТП
Кадр из видео.

Под Тулой водитель легковушки едва не спровоцировал серьезное ДТП

Этот случай произошел 29 января.

Опасный маневр водителя иномарки на заснеженной дороге «Тула-Калуга» едва не привел к трагедии. Этот случай заснял видеорегистратор Альберта Горинцева. Мужчина опубликовал видео на своем канале в Youtube.

На кадрах видно, как водитель обгоняет «Газель», выехав на встречную полосу. В это время навстречу ехал грузовик. Легковушка в последний момент успела вернуться на свою полосу. Однако машину занесло, и она съехала в кювет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +5
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