Под Тулой водитель легковушки едва не спровоцировал серьезное ДТП

Кадр из видео.

Опасный маневр водителя иномарки на заснеженной дороге «Тула-Калуга» едва не привел к трагедии. Этот случай заснял видеорегистратор Альберта Горинцева. Мужчина опубликовал видео на своем канале в Youtube.

На кадрах видно, как водитель обгоняет «Газель», выехав на встречную полосу. В это время навстречу ехал грузовик. Легковушка в последний момент успела вернуться на свою полосу. Однако машину занесло, и она съехала в кювет.