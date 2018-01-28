Турнир Тула Open определил новых чемпионов по волейболу на снегу

Фото Алексея Пирязева.

Пятый открытый турнир среди самых смелых, упорных и не боящихся крепкого русского мороза волейболистов прошел в субботу, 27 января, на волейбольных площадках гостиничного комплекса Plazma в городе Донской Тульской области.

Юбилейный турнир от предыдущих отличается и новым местом проведения, и выросшим количеством команд и тем, что впервые за его историю в борьбу вступили и прекрасные девушки.

Елена Гребнева, генеральный директор компании «Медиа Траст» - Если предыдущие четыре года мы устраивали турниры только для мужчин, то в этом году осмелились пригласить и женские команды. Девчонки с радостью откликнулись на наше предложение и приехали к нам играть. Отозвались и тульские волейболистки. На турнире играют пары Панченко — Буланова и Леухина — Коротких. Это очень приятно. А что касается мужских команд, то Тулу и область представляет восемь пар.

На трех кортах в борьбе за звание лучших сошлись 16 мужских и 8 женских команд из Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, Саратова и Саратовской области. География снежного турнира расширена, а значит, мероприятие стало интереснее и самим спортсменам, и зрителям.

Кстати, вырос и призовой фонд турнира — в этом году он составил 50 000 рублей.

Несмотря на мороз и сильный ветер, атмосфера на этом спортивном празднике, впрочем, как и всегда, царила очень добрая и теплая. И это немудрено — ведь большинство спортсменов пересекаются на других соревнованиях и уже успели стать хорошими товарищами, а кто-то и друзьями.

Одними из самых ярких игроков турнира являются братья Картавенко — 26-летний Константин и 20-летний Леонид. Костя уже окончил вуз по специальности электроснабжение, а Леня — студент медицинского факультета ТулГУ. Для молодых людей волейбол — это главное хобби в жизни. На зимнем турнире Тула Open братья два раза становились третьими и два раза вторыми, а на летнем в 2017 году выиграли долгожданное серебро.

Леонид Картавенко Турниров по волейболу от компании «Медиа Траст», и зимнего, и летнего, мы всегда ждем с нетерпением. Приезжаем играть только с позитивным настроением, иначе тебя никто не поймет - здесь все на позитиве. Для нас главное все же не участие — мы всегда боремся за победу. А получается ли выиграть — это дело судьбы. Чего не хватает до победы? Да всего хватает, просто где-то не везет. Летом в поединке за золото проиграли рязанской паре Абрамов — Исаев, было очень обидно. Потом мы с братом просматриваем все игры, анализируем, перебираем в голове наши действия. Мы живем волейболом. Сегодня наш главный соперник — погода (смеется). Ну, а если серьезно, могу выделить пары: Королев — Ермишенков, Киселев — Кучин. Они очень крутые!

Константин Картавенко Волейбол — это моя жизнь, я занимаюсь им почти 20 лет. Ну, а турнир Тула Open — праздник и просто большое событие в нашей жизни. Мы с братом заряжены на победу, но не всегда все зависит от нас. Летом мы проиграли ребятам, которым проигрывали весь год — не хватило капельку. Было так — кто первый ошибется, тот и проиграет. Мы ошиблись первыми. А вообще, пляжный волейбол — это одна большая семья. Очень благодарен моему брату: хороший напарник — это половина успеха. С удовольствием смотрю за игрой пары Королев и Ермишенков, господин Поляк прекрасен как всегда, Киселев и Кучин. Огромное спасибо компании «Медиа траст» за такой прекрасный турнир. Очень вас любим!

Петр Королев и Антон Ермишенков приехали на турнир из города Реутов Московской области. Ребята — действующие чемпионы России по пляжному волейболу на снегу 2017 года. Эта дисциплина официально утверждена Европейской федерацией волейбола.

- В Туле мы не в первый раз, — рассказали Myslo Петр и Антон. — Эмоции самые позитивные, организация турнира всегда на высшем уровне. Музыка, хорошее расписание, подготовленные площадки, много снега, справедливое судейство и отличные соперники. Классная атмосфера! Планируем приехать и на летний турнир!

В результате все призовые места среди женщин завоевали спортсменки из Москвы и Московской области.

4 место: Елена Медведева — Марина Галкина (Москва).

3 место: Кристина Киселева — Маргарита Щербакова (Москва).

2 место: Елена Заблоцкая — Валерия Лебедева (Москва).

1 место: Ольга Филина — Анна Ромашова (Мытищи).

Среди мужчин четвертая строчка осталась за туляками. Бронзу, серебро и золото также увезут спортсмены и Москвы и Подмосковья.

4 место: Николай Панченко — Илья Тимофеев (Тула).

3 место: Михаил Шмакалов — Роман Сидоренко (Москва).

2 место: Дмитрий Киселев — Дмитрий Кучин (Москва).

1 место: Петр Королев — Антон Ермишенков (Реутов).

После торжественной церемонии награждения всех участников турнира ждала большая развлекательная программа. Песни, танцы и вкусный плов от гостиничного комплекса Plazma.

Зимний турнир Тула Open, такой яркий, насыщенный, полный сюрпризов, стал историей. А креативная команда «Медиа траст» уже горит идеями о проведении летнего турнира, который в этом году состоится уже в седьмой раз.

- Единственное, мы вынуждены перенести даты, — говорит Елена Гребнева. — Обычно мы проводим соревнования в первые выходные августа, но из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля, меняется график проведения всех музыкальных фестивалей. В частности, «Нашествие» со вторых выходных июля переносится на первые выходные августа. А мы из-за этого наш турнир с первых выходных августа переносим на предпоследние выходные июля.

С другими турнирами по сетке мы не пересекаемся, так что ждет в гости еще большее количество команд из России, Украины и Беларуси. Планы грандиозные!

Тем более что ГК Plazma тщательно готовится к приему спортсменов. Так, в 2017 году они построили четыре новые волейбольные площадки, а в 2018 году пообещали построить еще две. Чем больше площадок — тем больше команд мы сможем принять и тем интереснее и насыщеннее будет игра. Огромное им за это спасибо! Также благодарим Тульскую региональную федерацию волейбола (пляжное отделение) и лично Валерия Московского, фонд Владимира Афонского «Земляки», который пять лет подряд поддерживает пляжный волейбол на снегу, Дмитрия Яковлева, председателя комитета Тульской области по спорту за то, что он никогда не остается равнодушным к любым спортивным начинаниям нашей компании.