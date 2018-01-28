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На трассе в Щекинском районе произошло ДТП
Фото с места происшествия пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Щекинском районе произошло ДТП

От полученных травм пассажиры скончались на месте.

28 января в 13.25 в Щекинском районе на 204-м км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП: столкнулись «ВАЗ-2112» и «Хендай Солярис».

Оба водителя автомобилей получили травмы. Двое пассажиров — молодые люди 25 и 23 лет — погибли на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Тульской области выясняют все подробности произошедшего.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 15:30 +2
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Место
Трасса М-2 КрымЩекинский районТульская область

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