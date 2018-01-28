На трассе в Щекинском районе произошло ДТП

Фото с места происшествия пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

От полученных травм пассажиры скончались на месте.

28 января в 13.25 в Щекинском районе на 204-м км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП: столкнулись «ВАЗ-2112» и «Хендай Солярис».

Оба водителя автомобилей получили травмы. Двое пассажиров — молодые люди 25 и 23 лет — погибли на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Тульской области выясняют все подробности произошедшего.