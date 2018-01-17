Тульский велотрек реконструируют в 2019 году

Фото из архива Myslo.

В здании правительства Тульской области прошло совещание с представителями спортивных федераций региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Представитель Федерации велоспорта рассказал об успехах тульских велогонщиков на российской и международной арене. За 2017 год наши спортсмены завоевали 255 медалей.

Было озвучено, что в августе 2018 года на тульском велотреке пройдет финал спартакиады молодежи России.

Но велотреку нужна серьезная реконструкция. За этой помощью обратились к губернатору.

– У команды по велоспорту есть серьезный спонсор — «Марафон групп». Сейчас идут проектно-сметные работы. К реконструкции приступим в 2019 году. Подойдем в комплексе к решению этой задачи, — рассказал губернатор.