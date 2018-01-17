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Тульский велотрек реконструируют в 2019 году
Фото из архива Myslo.

Тульский велотрек реконструируют в 2019 году

В здании правительства Тульской области прошло совещание с представителями спортивных федераций региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Представитель Федерации велоспорта рассказал об успехах тульских велогонщиков на российской и международной арене. За 2017 год наши спортсмены завоевали 255 медалей.

Было озвучено, что в августе 2018 года на тульском велотреке пройдет финал спартакиады молодежи России.

Но велотреку нужна серьезная реконструкция. За этой помощью обратились к губернатору.

– У команды по велоспорту есть серьезный спонсор — «Марафон групп». Сейчас идут проектно-сметные работы. К реконструкции приступим в 2019 году. Подойдем в комплексе к решению этой задачи, — рассказал губернатор.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 +3
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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