Александров может перейти из тульского «Арсенала» в московское «Динамо»

Защитник тульского «Арсенала» Михаил Александров может покинуть тульский «Арсенал». Об этом сегодня сообщает « Спорт Экспресс ».

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей и отдал две результативные передачи. Защитник перешел в тульский клуб из польской «Легии» в феврале 2017-го. Контракт с «канонирами» у 28-летнего болгарина, способного сыграть на обоих флангах обороны, истекает в июне этого года, то есть по окончании этого чемпионата.

Александров — один из кандидатов на усиление обороны московского «Динамо» наряду с Константином Раушем из «Кельна» и Вячеславом Караваевым из «Спарты».

Сайт transfermarkt.de оценивает защитника тульских канониров в 600 тысяч евро.