Александров может перейти из тульского «Арсенала» в московское «Динамо»
Сайт transfermarkt. de оценивает защитника тульских канониров в 600 тысяч евро.
Защитник тульского «Арсенала» Михаил Александров может покинуть тульский «Арсенал». Об этом сегодня сообщает «Спорт Экспресс».
В текущем сезоне футболист провел 14 матчей и отдал две результативные передачи. Защитник перешел в тульский клуб из польской «Легии» в феврале 2017-го. Контракт с «канонирами» у 28-летнего болгарина, способного сыграть на обоих флангах обороны, истекает в июне этого года, то есть по окончании этого чемпионата.
Александров — один из кандидатов на усиление обороны московского «Динамо» наряду с Константином Раушем из «Кельна» и Вячеславом Караваевым из «Спарты».
Сайт transfermarkt.de оценивает защитника тульских канониров в 600 тысяч евро.
— Сейчас не лучший момент, чтобы делать какие-то заявления. Нужно подождать пару дней, а там будет понятнее. На мой взгляд, переход из «Арсенала» в московское «Динамо» — это прогресс для любого футболиста, — цитирует агента Александрова Николая Жейнова портал «Спорт День за Днем».
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