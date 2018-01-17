В Туле открылся региональный штаб общественной поддержки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

Он располагается там же, где был предвыборный штаб Алексея Дюмина на выборах губернатора Тульской области.

Штаб работает с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных.

Тулячка Нина Дмитриевна Орлова пришла в штаб поставить подпись в поддержку кандидата.

– Кандидатам нужно собрать определенное количество голосов в свою поддержку. Это гораздо удобнее делать именно в штабе.

Кстати, на 17 января 2018 года в Туле и области в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина поставили свою подпись 16 тысяч туляков.

В штабе также будет располагаться общественная приемная кандидата в президенты, где общественники будут собирать наказы и предложения от туляков к кандидату, работать с обращениями граждан, консультировать их по тем или иным вопросам. Основная задача штаба – проводить встречи членов штаба, доверенных лиц кандидата, лидеров общественного мнения с жителями, информировать их о предвыборной программе, собирать запросы и обращения.

В состав штаба входят лидеры общественных объединений региона, а сопредседателями – доверенные лица кандидата.

Например, координатор проекта «Бессмертный полк» в Туле и области Елена Гребнева. Она на сегодняшний момент официально зарегистрирована доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

– Я уже давно параллельно с работой занимаюсь общественной деятельностью, являюсь региональным координатором уникального проекта «Бессмертный полк». У меня большой опыт взаимодействия с самыми разными людьми и общественными организациями. Как доверенное лицо кандидата в президенты я готова встречаться с людьми, разъяснять программу кандидата, отвечать на вопросы, даже самые неудобные. Жителей волнуют очень многие сферы – ЖКХ, социальная поддержка, трудоустройство. Мы понимаем, что туляки должны узнать и о программе кандидата, и о том, что делается в регионе для решения их вопросов. Поэтому для встреч готовим информацию – что на сегодня сделано в области, чтобы повысить уровень благосостояния жителей и обеспечить все социальные обязательства, в каких федеральных проектах и программа участвует регион. И главное – планы на ближайшее время и перспективу.

Заместителем сопредседателей штаба является также и руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Судницын.

– Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное по инициативе Владимира Путина. Это движение поддерживает инициативы действующего президента, а главное – контролирует их воплощение на местах. Поэтому вполне закономерно, что представители регионального ОНФ вошли в состав штаба общественной поддержки Владимира Путина. Членами нашего движения являются активные и неравнодушные люди, которые прилагают все усилия, чтобы инициативы президента, направленные на благополучие человека, на развитие страны, не пробуксовывали в бюрократических кабинетах, а воплощались в жизнь. Свою задачу мы видим в том, чтобы люди знали о планах президента, о его программе и с помощью общественных организаций, контролирующих органов добивались от местных чиновников добросовестного исполнения ими своих обязанностей.