Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы "Арсенала".

Молодежный состав «Арсенала» начал учебно-тренировочный сбор на поле стадиона на Косой Горе. Канониров ждал приятный сюрприз: за зимнюю паузу на стадионе был уложен новый искусственный газон. Футболисты признались - новое покрытие гораздо лучше прежнего.

В составе молодежки отсутствуют Ярослав Ивакин и Аркадий Лобзин. Оба футболиста проведут сборы с основной командой. Павел Борисов сейчас находится на просмотре в новомосковском «Химике». В лазарете только Андрей Шустов, который в двадцатых числах должен приступить к индивидуальной работе после тяжелой травмы.

Как сообщает клубная пресс-служба, на просмотре в молодежной команде находятся семь человек из различных клубов России.

Первый подготовительный сбор оружейников продлится до 29 января и включит в себя две контрольные игры. 21 января подопечные Вадима Гаранина сыграют в Москве с «Велесом», а 29-го их ждёт спарринг с новомосковским «Химиком».

что говорит главный тренер

Вадим Гаранин рассказал о сборах своей команды.

- Все футболисты соскучились по работе. Это было видно по первым минутам «общения» с мячом. Ждем с интересом наше возвращение к футболу. Нам есть что доказать и показать самим себе. Приятно, что глаза у ребят горят.

- Какие цели поставлены на первом тренировочном сборе?

- Сбор втягивающий. С каждым днем мы будем добавлять в беговой работе, возвращать ребят к футболу после перерыва. С четверга перейдем на привычный нам режим.

- Какие последние новости из стана команды?

- Руководство клуба приняло решение определиться с будущим игроков 1997 года рождения. Так, Павел Борисов попробует себя во взрослом футболе в Новомосковске. Рад за Ярослава Ивакина и Аркадия Лобзина, которые поехали на сбор основной команды.

В команде есть первые новички: зачисляем к нам тульского воспитанника Алексея Роденкова.

Очень хороший техничный футболист 2000 года рождения. Акцент мы делаем на 18-19-летних парней.

- Уже в первый тренировочный день в команду приехало много просмотровых футболистов. Какие позиции команде нужно усиливать?

- Это работа нашего селекционного отдела, который нам предлагает качественных игроков. Есть какие-то рекомендации и из первой команды. Критерий отбора единственный - игрок должен быть сильнее тех футболистов, что есть у нас в распоряжении. Позиции не так важны. Мы ищем молодых и перспективных парней с прицелом на основной «Арсенал».

- Как дела у Андрея Шустова?

- Андрей скоро присоединится к команде. Он продолжает восстановительный процесс в Москве. Не в обиду нам будет сказано, но в Москве у него лучше условия для восстановления: специальные тренажеры, бассейн.

- Как вам качество нового газона на стадионе на Косой Горе?

- Блестящий газон. Спасибо губернатору Алексею Дюмину и руководству клуба за это поле. Это была больная тема не только для нас, но и для академии «Арсенала», воспитанники которой также тренируются на этом поле. Понятно, что на поле результаты списывать нельзя, но хочется, чтобы игра в футбол приносила удовольствие. Клуб развивается в правильном направлении.