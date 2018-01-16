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Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска

Ребята занимаются на стадионе на Косой Горе.

Молодежный состав «Арсенала» начал учебно-тренировочный сбор на поле стадиона на Косой Горе. Канониров ждал приятный сюрприз: за зимнюю паузу на стадионе был уложен новый искусственный газон. Футболисты признались - новое покрытие гораздо лучше прежнего.

В составе молодежки отсутствуют Ярослав Ивакин и Аркадий Лобзин. Оба футболиста проведут сборы с основной командой. Павел Борисов сейчас находится на просмотре в новомосковском «Химике». В лазарете только Андрей Шустов, который в двадцатых числах должен приступить к индивидуальной работе после тяжелой травмы.

Как сообщает клубная пресс-служба, на просмотре в молодежной команде находятся семь человек из различных клубов России. 

Первый подготовительный сбор оружейников продлится до 29 января и включит в себя две контрольные игры. 21 января подопечные Вадима Гаранина сыграют в Москве с «Велесом», а 29-го их ждёт спарринг с новомосковским «Химиком».

что говорит главный тренер

Вадим Гаранин рассказал о сборах своей команды.

- Все футболисты соскучились по работе. Это было видно по первым минутам «общения» с мячом. Ждем с интересом наше возвращение к футболу. Нам есть что доказать и показать самим себе. Приятно, что глаза у ребят горят. 

- Какие цели поставлены на первом тренировочном сборе? 

- Сбор втягивающий. С каждым днем мы будем добавлять в беговой работе, возвращать ребят к футболу после перерыва. С четверга перейдем на привычный нам режим. 

- Какие последние новости из стана команды? 

- Руководство клуба приняло решение определиться с будущим игроков 1997 года рождения. Так, Павел Борисов попробует себя во взрослом футболе в Новомосковске. Рад за Ярослава Ивакина и Аркадия Лобзина, которые поехали на сбор основной команды.

В команде есть первые новички: зачисляем к нам тульского воспитанника Алексея Роденкова.

Очень хороший техничный футболист 2000 года рождения. Акцент мы делаем на 18-19-летних парней. 

- Уже в первый тренировочный день в команду приехало много просмотровых футболистов. Какие позиции команде нужно усиливать? 

- Это работа нашего селекционного отдела, который нам предлагает качественных игроков. Есть какие-то рекомендации и из первой команды. Критерий отбора единственный - игрок должен быть сильнее тех футболистов, что есть у нас в распоряжении. Позиции не так важны. Мы ищем молодых и перспективных парней с прицелом на основной «Арсенал». 

- Как дела у Андрея Шустова? 

- Андрей скоро присоединится к команде. Он продолжает восстановительный процесс в Москве. Не в обиду нам будет сказано, но в Москве у него лучше условия для восстановления: специальные тренажеры, бассейн. 

- Как вам качество нового газона на стадионе на Косой Горе? 

- Блестящий газон. Спасибо губернатору Алексею Дюмину и руководству клуба за это поле. Это была больная тема не только для нас, но и для академии «Арсенала», воспитанники которой также тренируются на этом поле. Понятно, что на поле результаты списывать нельзя, но хочется, чтобы игра в футбол приносила удовольствие. Клуб развивается в правильном направлении.

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Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 1
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 2
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 3
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 4
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 5
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 6
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 7
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 8
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 9
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 10
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 11
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 12
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 13
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 14
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 15
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 16
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 17
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 18
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 19
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 20
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 21
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 22
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 23
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 24
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 25
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 26
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 27
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 28
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 29
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 30
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 31
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 32
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 33
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 34
Молодежка «Арсенала» вышла из отпуска, Фото: 35
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