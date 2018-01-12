Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «С такой командой готовы стартовать в Лиге Европы»

Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов подвел итоги года для «Арсенала», рассказал о серьезных изменениях в инфраструктуре, предстоящих трансферах и о многом другом.

— Как Вы оцениваете прошедший год? Ведь «Арсенал» впервые в своей истории поднялся на 8-е место.

– Смотреть на турнирную таблицу приятно, а еще больше положительных эмоций доставляет игра – то, как мы выглядим, как нас стали оценивать соперники. Это важно! В целом оцениваю эту часть сезона положительно.

— Когда начинался новый сезон, Вы рассчитывали, что команда так хорошо заиграет, будет такой результат?

– Мы видели, как менялась игра команды уже в течение сбора. Знали новичков, которые к нам пришли, их уровень. Как минимум рассчитывали выступить успешней, чем в прошлом году.

— Поговорим о тренере. Почему пал выбор именно на Миодрага Божовича?

– У нас было несколько кандидатур на эту позицию. Мы провели много переговоров и встреч.

Божович в списке был №1. Пожалуй, с ним наиболее сложно было договориться, ведь он хотел взять паузу в работе.

— Первое, что сделал Божович, – поменял ментальность и атмосферу в команде. Так ли это?

– Изменения были большие. Мне сложно судить, что он сделал в первую очередь. У нас был трудный чемпионат, на сборах была немного нервная обстановка. Не был назначен главный тренер, ребята нервничали. Позже на сборах мы увидели новый «Арсенал».

— «Арсенал» последние два трансферных окна удивляет подписанием солидных футболистов. Как живется в эти дни генеральному директору?

– Во время трансферного окна задействовано много сотрудников клуба. Это для нас сложный период. Но мы знаем чего хотим. Найти хорошего игрока несложно, самое сложное — договориться с ним, с его агентом.

— Футболисты охотно откликаются на предложения из Тулы?

– Во время переговоров поднимается масса вопросов, в чем числе посещаемость матчей и расположение города. Сейчас футболисты стали профессиональнее, чем 10 лет назад. Раньше было проще — были условия контракта: либо ты их принимаешь, либо нет. Сейчас человек, прежде чем подписать контракт, узнает всё о городе, выясняет условия проживания с семьёй, изучает возможности обучения детей. Также очень много внимания стали уделять тем условиям, в которых предстоит работать: тренировочный, восстановительный процесс. Если говорить объективно, по сравнению с ведущими клубами у нас есть определенные проблемы с инфраструктурой.

— По поводу трансфера Виктора Альвареса. У него были определенные проблемы со здоровьем. Не было ли опасений — подпишешь футболиста, а его травмы замучают?

– Опасения, риск всегда есть, мы не знаем, что будет завтра с тем или иным игроком. А по поводу Альвареса… Мы знали его уровень, знали, что он нам поможет. Трансфер был согласован с главным тренером и президентом клуба. Игрок прошел полный медосмотр. Мы довольны, что подписали Альвареса.

— У нас сразу пять футболистов по ходу сезона вызывалось в сборные (Габулов — в сборную России (уже бывший игрок тульской команды. — Прим. авт.), Григалава — в Грузию, Джорджевич — в Черногорию, Александров — в Болгарию, Сунзу — в Замбию). На «Арсенал» стали больше обращать внимания?

– Игроки раскрываются, «Арсенал» стал играть по-другому. Мы счастливы, что от нас футболисты уезжают в сборные. Это популяризация Тулы и нашей команды. Эта задача любого профессионального клуба — готовить игроков для национальной сборной. Надеемся, что от нас игроки и в сборную России будут вызываться.

— Эванс Кангва — футболист, который тоже может сыграть в своей национальной сборной. Как удалось разглядеть этого игрока?

– Трансферы Сунзу и Кангвы — заслуга спортивного директора. Были очень сложные переговоры по одному и другому. Эванс — наш футболист и нам принадлежит. Сунзу находится в аренде. Я думаю, что Кангва раскрыл свой потенциал только процентов на 30.

— Правда ли, что Сунзу удалось увести из-под носа французского клуба «Монпелье»?

– Да, это так. И не только у «Монпелье»! Многие хотели перехватить Сунзу. Мы сработали оперативнее и профессиональнее.

— В первых турах команде удалось набрать всего три очка, добившись победы над «СКА-Хабаровском». «Арсенал» играет хорошо, например, как в Казани, но при этом не набирает очков. Какие мысли у Вас тогда были?

– Была досада от потерянных очков. В то же время после игры с «Локомотивом» мы поняли, что очки будем брать, всё получится. Наша игра этому способствует. Надо было притянуть удачу.

— Почему команда так плохо играла во вторых таймах?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, это может сказать только тренер. Думаю, было сложно в психологическом плане. На это повлияло большое желание сохранить победный счет. В связи с этим появлялась боязнь ошибки. Никаких проблем с физической формой не было.

— Как Вы оцениваете уровень судейства?

– Он неплох. Ошибки случаются, бывают и досадные. В целом отмечу работу судейского корпуса. Решить бы вопросы с видеоповторами, ситуация бы намного улучшилась.

— «Арсенал» может установить видеоповторы на стадионе?

– Не всё так просто. Мы изъявили желание, написали письмо по этому поводу. Вопрос в том, что это не может сделать один «Арсенал» или «Краснодар», это должно быть корпоративным решением. Знаю, что в РФС сейчас идет активная работа над этим вопросом с привлечением европейских специалистов. Есть вероятность, что в следующем сезоне общее корпоративное решение будет принято.

— За этот сезон к команде приклеилось прозвище «Робин Гуды» — отбирали очки у богатых и отдавали себе равным. Почему так получалось?

– Не могу объяснить этот момент, может, стечение обстоятельств.

— В чем феномен Луки Джорджевича?

– На это несколько факторов повлияло — и тренер большую работу провел, и Лука сам очень хороший футболист. В то же время, если б Лука забивал во всех моментах, которые у него были, был бы на виду в Европе…

— Горан Чаушич — лидер по количеству попаданий в каркас ворот.

– Он очень переживал по этому поводу. Тренерский штаб провел огромную психологическую работу с футболистом. Ему очень важно было забить. Горан — качественный игрок. Мы рады, что он забил, и думаем, что он не остановится на этом.

— Как Вы оцениваете работу Игоря Семшова как тренера?

– Мы с ним достаточно давно знакомы. Он учится, впитывает знания. Стараемся во всех вопросах ему помогать. Чем быстрее он забудет, что он футболист, тем проще ему будет работать. У Игоря очень хорошие отношения с игроками.

— Не могу не спросить про Кубок России. Это, наверно, самое грустное, что было.

– Мы были обязаны проходить такие команды, как «Тамбов». Эта игра была важна для болельщиков. Очень обидный проигрыш.

— Мы видим, что календарь игр не совершенен. В этом сезоне мы закончили играть в середине декабря. Как это можно исправить?

– Надо работать над этим. Об этом сейчас много говорят. Нужно профессионально подходить к этому вопросу.

— После первого круга возникала тема про еврокубки. Для «Арсенала» это мечта. Реально ли играть в Лиге Европы при нынешней инфраструктуре?

– Я достаточно долго работал в еврокубках. Скажу так, есть команды, которые позавидуют нашей инфраструктуре. Поверьте, у нас ничуть не хуже, а может, и лучше условия, чем в Болгарии, Словакии. Понятно, что для Лиги чемпионов мы по многим критериям не готовы, но стартовать в Лиге Европы никаких трудностей не составляет.

— На клубной базе в этом году вновь возникла проблема с подогревом, но это решилось.

– Проблема была связана с подключением газа. Вопрос непростой, связанный с безопасностью. Мы торопили, ругались, контролировали этот вопрос. Но подключились раньше, чем планировалось. Ближе к концу ноября заработал подогрев.

— Сейчас на базе строятся два корпуса. Они будут сданы в 2018 году?

– Они будут сданы полностью к концу 2018 года. Мы получим многофункциональное здание для хорошего проживания, восстановления, с современным тренажерным залом. У нас будет база, за которую не будет стыдно.

— Что в газоне тульского стадиона такого особенного, что он даже в ноябре в хорошем состоянии и является одним из лучших в России?

– Это заслуга людей, которые там работают. Это тульские специалисты, мы ими очень гордимся. Они делают основное поле, на базе, перекладывают газон на стадионе на Косой Горе. Инициатором этого, кстати, стал клуб. Идею полностью поддержал и нашел средства для финансирования Алексей Геннадьевич Дюмин, за что ему спасибо. Мы получим новое футбольное поле с подогревом.

— Будут ли новые поля на Центральном стадионе?

– В клуб было передано поручение губернатора. До 1 марта мы должны предложить возможные варианты застройки этой территории. То, что отсутствуют такие участки на стадионе, — это плохо. Мы занимаемся этим вопросом с лета. У нас есть несколько вариантов застройки. Это очень финансово затратный проект.

Если всё будет хорошо, мы получим два искусственных поля последнего поколения на территории стадиона с подогревом, освещением.

Надеемся, что с трибунами, чтобы лицензировать стадион для проведения официальных матчей.

— «Арсенал» вышел на новый уровень в плане финансирования. У команды появилось много спонсоров. «Арсенал» является стабильной командой, выплачивает налоги, зарплату. В чем главный секрет?

– Благодаря Алексею Дюмину этот клуб существует. Не говорю, что у нас нет проблем, они есть у всех. Просто у нас приоритеты расставлены по-другому: для нас важно, чтобы не было долгов и мы работали открыто и честно. Мы очень благодарны губернатору за поддержку и помощь.

— Поговорим о молодежном «Арсенале». Как-то обращаете внимание на результат?

– Мне нравится, как играет молодежка, как они настроены. Я вижу, что игроки начинают прогрессировать – Лобзин, Ивакин. Мы обратили внимание на них. Этим ребятам будет предоставлен шанс на сборах. Более того, с Ярославом Ивакиным мы подписали профессиональный контракт.

— «Арсенал» проведет три сбора в Турции. Почему именно там?

– Для нас там идеальные условия: соотношение цены и качества, безвизовая страна, большое количество спарринг-партнеров.

— Какие цели и задачи команда ставит на сборах?

– Цель одна — подготовиться к чемпионату. Планировать трансферы заранее очень сложно. Скажу, что два-три трансфера «Арсенал» постарается совершить при определенных моментах.

У нас появился спрос на футболистов, и достаточно серьезный, как из России, так и из-за рубежа.

— Сложно договориться с кем-то из российских команд, чтобы с ними сыграть на сборах?

– Проще простого, но у нас нет желания. Зачем нам это нужно? Мы проверим себя с ними в чемпионате. Это неинтересно и ничего не даст.

— Какая задача перед командой на весенний отрезок чемпионата?

– Задача была поставлена перед чемпионатом (занять 10-е место. — Прим. авт.). Будет лучше, останавливаться не будем. Но мне весна представляется очень сложной. Из Премьер-лиги никто не хочет вылетать. Борьба будет очень жесткой, но, главное, чтобы была спортивной.

— Как Вам тульские болельщики, атмосфера на стадионе?

– Не устаем говорить, что Тула — один из ведущих городов в нашей стране. Мы на шестом месте по посещаемости в России. Все пять команд, которые идут перед нами, имеют хорошие современные комфортные футбольные арены. Огромное спасибо болельщикам, мы очень их ценим. Играем для них!