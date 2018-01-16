Житель Веневского района отправится в колонию за долги по алиментам

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Житель Веневского района после развода отказался участвовать в жизни своих несовершеннолетних детей, перестал с ними общаться. Нерадивый отец скрывал сведения о своих доходах и не платил алименты. В итоге задолженность составила более 150 000 рублей.

Две бывшие супруги подали на мужчину в суд.

Тот требование о погашении задолженности удовлетворил и направил соответствующие материалы на исполнение судебным приставам.

Пристав-исполнитель составил на мужчину протокол об административном правонарушении и направил в мировой суд.

Судья признал должника виновным и назначил наказание — 40 часов обязательных работ. Однако это наказание мужчина не отбыл и к погашению задолженности по алиментам не приступил.

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. «Неуплата средств на содержание детей». Суд вновь признал ответчика виновным и назначил более жесткое наказание — 6 месяцев исправительных работ. Но и это решение суда должник проигнорировал.

Поэтому постановлением суда наказание в виде исправительных работ заменено на лишение свободы. Ближайшие 1 месяц 26 дней мужчина проведет в колонии-поселении.