Житель Веневского района отправится в колонию за долги по алиментам
Размер задолженности составил более 150 000 рублей.
Житель Веневского района после развода отказался участвовать в жизни своих несовершеннолетних детей, перестал с ними общаться. Нерадивый отец скрывал сведения о своих доходах и не платил алименты. В итоге задолженность составила более 150 000 рублей.
Две бывшие супруги подали на мужчину в суд.
Тот требование о погашении задолженности удовлетворил и направил соответствующие материалы на исполнение судебным приставам.
Пристав-исполнитель составил на мужчину протокол об административном правонарушении и направил в мировой суд.
Судья признал должника виновным и назначил наказание — 40 часов обязательных работ. Однако это наказание мужчина не отбыл и к погашению задолженности по алиментам не приступил.
В результате было возбуждено уголовное дело по ст. «Неуплата средств на содержание детей». Суд вновь признал ответчика виновным и назначил более жесткое наказание — 6 месяцев исправительных работ. Но и это решение суда должник проигнорировал.
Поэтому постановлением суда наказание в виде исправительных работ заменено на лишение свободы. Ближайшие 1 месяц 26 дней мужчина проведет в колонии-поселении.