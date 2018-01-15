Вратарь молодежной сборной России отправится на сборы с «Арсеналом»

21-летний вратарь молодежной сборной России Игорь Обухов отправится на сборы с тульским «Арсеналом». Об этом Myslo сообщили в пресс-службе оружейников. Игрок проходит медосмотр в клубе.

До сегодняшнего дня голкипер на правах аренды выступал за «Тюмень».

Как сообщает портал «Чемпионат», в «Арсенале» Обухов также будет находиться в аренде с возможностью покупки трансфера по окончании сезона.

- Сейчас испытываю самые положительные эмоции, и хочется как можно быстрее приступить к работе в новой команде. Но сначала хотел бы поблагодарить всех, кто очень много сделал для меня в «Тюмени». Начиная от руководства клуба, тренерского штаба, моих партнёров по команде и заканчивая болельщиками.

Что касается «Арсенала», то для меня это, безусловно, шанс и шаг вперёд в карьере.

Понимаю, что придётся нелегко, но буду прикладывать максимум усилий, доказывая свою состоятельность. Могу сказать, что по тем матчам, которые удалось посмотреть, «Арсенал» играет в комбинационный футбол и действуют очень компактно по всему полю. Знаю, что большое внимание клубу уделяет руководство Тульской области во главе с губернатором, что очень важно. Считаю, что у туляков отличное будущее, — сказал Обухов.