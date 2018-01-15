новости
новости
Регистрация
Вратарь молодежной сборной России отправится на сборы с «Арсеналом»

Вратарь молодежной сборной России отправится на сборы с «Арсеналом»

Контракт с Игорем Обуховым пока не подписан.

21-летний вратарь молодежной сборной России Игорь Обухов отправится на сборы с тульским «Арсеналом». Об этом Myslo сообщили в пресс-службе оружейников. Игрок проходит медосмотр в клубе.

До сегодняшнего дня голкипер на правах аренды выступал за «Тюмень».

Как сообщает портал «Чемпионат», в «Арсенале» Обухов также будет находиться в аренде с возможностью покупки трансфера по окончании сезона.

- Сейчас испытываю самые положительные эмоции, и хочется как можно быстрее приступить к работе в новой команде. Но сначала хотел бы поблагодарить всех, кто очень много сделал для меня в «Тюмени». Начиная от руководства клуба, тренерского штаба, моих партнёров по команде и заканчивая болельщиками.

Что касается «Арсенала», то для меня это, безусловно, шанс и шаг вперёд в карьере.

Понимаю, что придётся нелегко, но буду прикладывать максимум усилий, доказывая свою состоятельность. Могу сказать, что по тем матчам, которые удалось посмотреть, «Арсенал» играет в комбинационный футбол и действуют очень компактно по всему полю. Знаю, что большое внимание клубу уделяет руководство Тульской области во главе с губернатором, что очень важно. Считаю, что у туляков отличное будущее, — сказал Обухов.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Турцию
Спорт
Тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Турцию
сегодня, в 19:20, 13 299 1
Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции
Спорт
Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции
12 января, в 14:48, 6 1192 4
Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «С такой командой готовы стартовать в Лиге Европы»
Люди / Интервью
Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов: «С такой командой готовы стартовать в Лиге Европы»
12 января, в 10:32, 24 2396 2
«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»
Спорт
«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»
11 января, в 12:55, 14 1359 0
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 +2
Другие статьи по темам
Люди
Игорь Обухов
Место
Тула
Прочее
вратарьАрсеналтрансфер Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Болохово «Мицубиси» врезался в земляную кочку
В Болохово «Мицубиси» врезался в земляную кочку
В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 29 пьяных водителей
В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 29 пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.