В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 29 пьяных водителей
По всем фактам составлены административные протоколы.
С 12 по 14 января в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Их них 13 человек отказались «подышать в трубочку».
По всем указанным фактам составлены административные протоколы.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают гражданам о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, проявите свою гражданскую позицию, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ведь может быть ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге!
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32-45-00; 32-45-02;
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32-44-10.
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