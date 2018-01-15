В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 29 пьяных водителей

С 12 по 14 января в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Их них 13 человек отказались «подышать в трубочку».

По всем указанным фактам составлены административные протоколы.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают гражданам о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, проявите свою гражданскую позицию, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ведь может быть ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге!