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Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции
Фото пресс-службы «Арсенала».

Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции

Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире.

Тульский «Арсенал» проведет три сбора в Турции. Первый пройдет в Белеке с 15 по 28 января, второй — с 1 по 14 февраля. Заключительный этап подготовки стартует 18 февраля, а завершится 1 марта.

На данный момент известны имена пяти спарринг-партнеров тульских оружейников:

  • 23 января — «Виктория Берлин» (Германия);
  • 27 января — «Габала» (Азербайджан);
  • 3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);
  • 6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);
  • 20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);

Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Прямую трансляцию матчей смотрите на телеканале «Первый Тульский».

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