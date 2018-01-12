Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции

Фото пресс-службы «Арсенала».

Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире.

Тульский «Арсенал» проведет три сбора в Турции. Первый пройдет в Белеке с 15 по 28 января, второй — с 1 по 14 февраля. Заключительный этап подготовки стартует 18 февраля, а завершится 1 марта.



На данный момент известны имена пяти спарринг-партнеров тульских оружейников:

23 января — «Виктория Берлин» (Германия);

27 января — «Габала» (Азербайджан);

3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);

6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);

20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);

Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Прямую трансляцию матчей смотрите на телеканале «Первый Тульский».