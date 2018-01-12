Фото пресс-службы «Арсенала».
Названы соперники «Арсенала» на сборах в Турции
Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире.
Тульский «Арсенал» проведет три сбора в Турции. Первый пройдет в Белеке с 15 по 28 января, второй — с 1 по 14 февраля. Заключительный этап подготовки стартует 18 февраля, а завершится 1 марта.
На данный момент известны имена пяти спарринг-партнеров тульских оружейников:
- 23 января — «Виктория Берлин» (Германия);
- 27 января — «Габала» (Азербайджан);
- 3 февраля — «Лудогорец» (Болгария);
- 6 февраля — «Динамо» (Тбилиси, Грузия);
- 20 февраля — «Кайрат» (Казахстан);
Соперники по матчам, которые состоятся 13 и 27 февраля, уточняются. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Прямую трансляцию матчей смотрите на телеканале «Первый Тульский».
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