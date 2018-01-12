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В Туле наконец появились новые банкноты по 200 и 2000 рублей
Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, представил журналистам купюры нового номинала – 200 и 2000 руб.

В Туле наконец появились новые банкноты по 200 и 2000 рублей

В России банкноты нового номинала были запущены в оборот еще 12 октября. Новый год принес новые деньги и в Тулу.

Купюры нового номинала не появлялись в России 12 лет: в последний раз это произошло в 2006-м, когда банк России выпустил банкноту в 5000 рублей. Выпуск банкнот промежуточного номинала, таких как 200 и 2000 руб. (то есть не выше существующих номиналов, а между ними), – это общемировая практика. Она применяется в те периоды, когда инфляция стабильно и долго держится на низких значениях, а в России она сейчас на историческом минимуме – 2,5% на ноябрь 2017 г.

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО

Промежуточный номинал вводится для большего удобства наличных расчетов: например, набрать 400 рублей двумя купюрами по 200 быстрее и проще, чем четырьмя купюрами по 100.

Первыми регионами, где новые купюры были запущены в оборот, стали Москва, а также Дальний Восток и Крым, изображенные на банкнотах.

 

На банкноте номиналом 200 рублей изображен Севастополь – памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Банкноту 2000 руб. украшают виды Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Кстати, рекламный ролик о новых купюрах сопровождается подходящим саундтреком – песней «Владивосток 2000».

Общероссийское голосование за города на новых банкнотах было объявлено летом 2016 года.

Тула тоже была в списке претендентов с тремя символами – кремль, оружейный завод и «Ясная Поляна», набрала более 5000 голосов, но, к сожалению, не попала в первую десятку.

При создании купюр использовалось много технологических новинок и даже уникальных разработок. Например, на купюрах есть QR-код – это новое слово в производстве купюр, уникальный российский опыт.

Отсканировав QR-код, можно перейти на сайт Банка России, на страницу банкноты соответствующего номинала.

На отечественных банкнотах QR-код применялся лишь однажды, на ограниченном юбилейном выпуске 100-рублевых банкнот, которые быстро разошлись по коллекционерам.  

Еще одна уникальная разработка – переменный оптический элемент на купюре 2000 руб. Это золотистое кольцо с изображением моста, которое при повороте банкноты перемещается.

Этот элемент легко проверить невооруженным глазом, при этом крайне сложно подделать.

Еще один защитный признак – скрытые цифры: на однотонном поле под определенным углом можно увидеть цифру 200 или 2000, причем каждая меняет свою окраску при повороте банкноты.

Каждая купюра имеет более 10 защитных признаков: многотоновые водяные знаки, защитная нить, микротексты.

Есть микроизображения карт флоры и фауны Дальнего Востока и Крыма, рассмотреть которые можно только под сильной лупой или микроскопом.

Дизайн купюр адаптирован к возможностям слабовидящих людей: на это «работают» более яркие, чем обычно, цвета купюр, крупные символы, повышенный рельеф.

– Ввод купюр в оборот – процесс постепенный, не будет массового обмена: банкноты будут поступать в наш регион в соответствии с потребностями налично-денежного обращения и постепенно попадать к людям, – говорит Дмитрий Борискин. – Новые купюры не являются сувенирными, не выпускаются ограниченным тиражом, и нет смысла за ними «охотиться» и платить за них выше номинала.

Банк России обеспечивает новыми купюрами банки, откуда они поступают в торговые сети и другие организации.

Не удивляйтесь, если уже завтра вы получите 200 или 2000 рублей на сдачу в кассе супермаркета.

Что касается банкоматов, то сейчас банки адаптируют свою сеть банкоматов, терминалов и счетно-сортировальных машин под новые номиналы. К тому моменту, когда купюры появятся в массовом обороте, проблем быть не должно. При любых трудностях можно обратиться в кассу банка, где обязаны принимать все купюры Банка России, которые находятся в обороте.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 15:35 0
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Люди
Дмитрий Борискин
Место
ТулаБанк РоссииЦентробанк

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