В Туле наконец появились новые банкноты по 200 и 2000 рублей

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, представил журналистам купюры нового номинала – 200 и 2000 руб.

В России банкноты нового номинала были запущены в оборот еще 12 октября. Новый год принес новые деньги и в Тулу.

Купюры нового номинала не появлялись в России 12 лет: в последний раз это произошло в 2006-м, когда банк России выпустил банкноту в 5000 рублей. Выпуск банкнот промежуточного номинала, таких как 200 и 2000 руб. (то есть не выше существующих номиналов, а между ними), – это общемировая практика. Она применяется в те периоды, когда инфляция стабильно и долго держится на низких значениях, а в России она сейчас на историческом минимуме – 2,5% на ноябрь 2017 г.

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Промежуточный номинал вводится для большего удобства наличных расчетов: например, набрать 400 рублей двумя купюрами по 200 быстрее и проще, чем четырьмя купюрами по 100. Первыми регионами, где новые купюры были запущены в оборот, стали Москва, а также Дальний Восток и Крым, изображенные на банкнотах.

На банкноте номиналом 200 рублей изображен Севастополь – памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Банкноту 2000 руб. украшают виды Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Кстати, рекламный ролик о новых купюрах сопровождается подходящим саундтреком – песней «Владивосток 2000».

Общероссийское голосование за города на новых банкнотах было объявлено летом 2016 года.

Тула тоже была в списке претендентов с тремя символами – кремль, оружейный завод и «Ясная Поляна», набрала более 5000 голосов, но, к сожалению, не попала в первую десятку.

При создании купюр использовалось много технологических новинок и даже уникальных разработок. Например, на купюрах есть QR-код – это новое слово в производстве купюр, уникальный российский опыт.

Отсканировав QR-код, можно перейти на сайт Банка России, на страницу банкноты соответствующего номинала.

На отечественных банкнотах QR-код применялся лишь однажды, на ограниченном юбилейном выпуске 100-рублевых банкнот, которые быстро разошлись по коллекционерам.

Еще одна уникальная разработка – переменный оптический элемент на купюре 2000 руб. Это золотистое кольцо с изображением моста, которое при повороте банкноты перемещается.

Этот элемент легко проверить невооруженным глазом, при этом крайне сложно подделать.

Еще один защитный признак – скрытые цифры: на однотонном поле под определенным углом можно увидеть цифру 200 или 2000, причем каждая меняет свою окраску при повороте банкноты.

Каждая купюра имеет более 10 защитных признаков: многотоновые водяные знаки, защитная нить, микротексты.

Есть микроизображения карт флоры и фауны Дальнего Востока и Крыма, рассмотреть которые можно только под сильной лупой или микроскопом.

Дизайн купюр адаптирован к возможностям слабовидящих людей: на это «работают» более яркие, чем обычно, цвета купюр, крупные символы, повышенный рельеф.

– Ввод купюр в оборот – процесс постепенный, не будет массового обмена: банкноты будут поступать в наш регион в соответствии с потребностями налично-денежного обращения и постепенно попадать к людям, – говорит Дмитрий Борискин. – Новые купюры не являются сувенирными, не выпускаются ограниченным тиражом, и нет смысла за ними «охотиться» и платить за них выше номинала.

Банк России обеспечивает новыми купюрами банки, откуда они поступают в торговые сети и другие организации.

Не удивляйтесь, если уже завтра вы получите 200 или 2000 рублей на сдачу в кассе супермаркета.

Что касается банкоматов, то сейчас банки адаптируют свою сеть банкоматов, терминалов и счетно-сортировальных машин под новые номиналы. К тому моменту, когда купюры появятся в массовом обороте, проблем быть не должно. При любых трудностях можно обратиться в кассу банка, где обязаны принимать все купюры Банка России, которые находятся в обороте.