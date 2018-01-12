Тульский музей оружия вошел в десятку лучших в стране

Фото Алексея Пирязева.

Рейтинг составлен по отзывам туристов на крупнейшем в мире сайте о путешествиях.

Тульский музей оружия занял восьмую строчку в списке лучших музеев России по версии сайта Tripadvisor.ru и получил награду Travellers’ Choice.

По данным Tripadvisor.ru

Эта награда является высшим знаком отличия и ежегодно присваивается лучшим компаниям в различных категориях. Формируется рейтинг на основе отзывов путешественников. Оценку «отлично» тульскому музею поставили 82% пользователей крупнейшего в мире сайта о путешествиях.

По данным Tripadvisor.ru

Опередили туляков музеи Москвы и Северной столицы: Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей Фаберже, музеи-заповедники Царицыно и Петергоф, Оружейная палата Московского Кремля и Государственный русский музей в Санкт-Петербурге.