Тульский теннисист – на первом месте в мировом рейтинге среди юниоров

Тульский теннисист Тимофей Скатов занял первую строчку в мировом рейтинге среди юниоров International Tennis Federation. Наш спортсмен набрал 921,25 баллов. По сравнению с прошлым годом туляк поднялся на три позиции.

Также в тройке лидеров Марко Миладинович из Сербии и Уйсун Пак из Кореи.

Тимофей Скатов в 2017 году стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет, завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России, а также получил премию «Русский кубок».