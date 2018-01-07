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Тульский теннисист – на первом месте в мировом рейтинге среди юниоров

Тульский теннисист – на первом месте в мировом рейтинге среди юниоров

Тимофей Скатов набрал 921,25 баллов.

Тульский теннисист Тимофей Скатов занял первую строчку в мировом рейтинге среди юниоров International Tennis Federation. Наш спортсмен набрал 921,25 баллов. По сравнению с прошлым годом туляк поднялся на три позиции.

Также в тройке лидеров Марко Миладинович из Сербии и Уйсун Пак из Кореи.

Тимофей Скатов в 2017 году стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет, завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России, а также получил премию «Русский кубок».

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:28 +11
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