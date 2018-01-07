Тульские дороги обрабатывают от гололеда

В связи с погодными условиями на территории МО город Тула вечером 7 января автомобильные дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, мосты и путепроводы обрабатывают противогололедными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В частности, в работах задействована 41 комбинированная дорожная машина. Они обрабатывают реагентом проезжие части города. Также в механизированной уборке тротуаров задействовано 17 единиц техники и 22 специалиста. Напомним, обработка территорий производится реагентом и песко-соляной смесью.