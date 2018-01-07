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Тула станет новогодней столицей России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тула станет новогодней столицей России

Эту эстафету наш город принял от Ханты-Мансийска.

7 января в Ханты-Мансийске состоялась церемония передачи символа проекта «Новогодняя столица России». Эстафету от окружного центра Югры приняла Тула.

В состав тульской делегации, которая получила символ проекта от заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, вошли заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, министр культуры региона Татьяна Рыбкина и заместитель главы администрации Надежда Токовая.

С 2012 года при поддержке Министерства культуры РФ проводится конкурс новогодних столиц России.

Каждый год эксперты выбирают город, который станет символом праздника. В этой роли уже побывали Казань, Владимир, Вологда, Сортавала и Тамбов.

На рубеже 2018 года звание «Новогодней столицы» носил Ханты-Мансийск, который и передал титул Туле.

Вячеслав Федорищев от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина и туляков поблагодарил югорчан за новогоднюю сказку, которую они подарили всей стране в эти праздничные дни. По его словам, в следующем году в Туле планируется целый ряд ярких и интересных праздничных мероприятий для туляков и гостей города.

В регионе будет создан специальный оргкомитет по подготовке к событийному проекту «Тула - Новогодняя столица России».

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:39 −9
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