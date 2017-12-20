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Миодраг Божович: «Нам очень нужен опорный полузащитник»
Фото из архива Myslo.

Миодраг Божович: «Нам очень нужен опорный полузащитник»

Тренер «Арсенала» рассказал о предстоящей трансферной кампании.

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги уходящего года, рассказал о перспективах своей команды в Премьер-лиге и целях клуба на трансферном рынке.

— Каким для вас получился 2017 год?

— Не могу сказать, что он был очень хорош. Когда я еще работал в чемпионате Сербии, мы с «Црвеной Звездой» заняли второе место, пропустив вперед «Партизан». Первой частью чемпионата России я тоже не слишком доволен. Считаю, мы могли выступить и лучше, если бы не теряли очки в матчах, которые обязаны были выигрывать. По игровым компонентам «Арсенал» заслужил больше очков.

— Можете вспомнить самый приятный и самый неприятный моменты, которые произошли в 2017-м?

— Приятный — это, безусловно, победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0). А неприятные — поражения от «Амкара» (0:1) и «Тосно» (1:2).

— В начале сезона «Арсенал» шел в конце турнирной таблицы. Как удалось преодолеть кризис?

— «Арсенал» — отличная команда с прекрасной атмосферой. Мы с ребятами очень много работали, верили в себя и знали, что достойны лучшего. Именно из-за этого сумели преодолеть все проблемы.

— Какие максимальные задачи ставите перед командой на остаток сезона?

— Не надо торопиться, нужно двигаться постепенно. В прошлом году «Арсенал» играл в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.

Было бы хорошо в этом сезоне закрепиться в середине таблицы, стать крепким середняком.

А дальше всё будет зависеть от амбиций клуба. Если руководство хочет добиваться большего, нужно стремиться к этому и многое делать по-другому. Но хочу опять же акцентировать внимание — ничего не бывает сразу, нужно время.

— Скоро открывается трансферное окно. Какие цели у тульского «Арсенала» на трансферном рынке?

— Нам очень нужен опорный полузащитник. Александру Боурчану получил серьезное повреждение (у футболиста перелом малой берцовой кости, - прим. авт.)и сейчас в составе нет футболиста, который может сыграть на этой позиции так же качественно, как он.

— А какие-то конкретные фамилии у вас уже есть?

— Есть, но я не могу сейчас их называть.

— Кто может покинуть «Арсенал» зимой?

— Надеюсь, все игроки останутся в нашем составе.

— К ведущим игрокам вашего клуба есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ?

— Думаю, да.

— Одним из самых удачных трансферов «Арсенала» прошедшим летом стала аренда у «Зенита» черногорского футболиста Луки Джорджевича. В него практически никто не верил, однако он уже успел забить шесть мячей за ваш клуб. Как можете объяснить его прогресс? 

— У Луки большой потенциал, есть возможности и предпосылки для развития и прогресса. Просто он нуждается в постоянной игровой практике. Ему это было необходимо, и «Арсенал» дал ему такую возможность. Джорджевич почувствовал, что ему доверяют, поэтому, наверное, и раскрылся. Думаю, в дальнейшем он станет еще сильнее.

— Вы говорили, что Лука Джорджевич по итогам нынешнего чемпионата будет в тройке лучших бомбардиров. Не отказываетесь от своих слов?

— Лука всегда имеет много голевых моментов, и если бы он их все реализовывал, был бы сейчас на первом месте в бомбардирской гонке.

 Источник: «Известия».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +2
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