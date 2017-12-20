ФСБ России отмечает 100-летие службы
С праздником работников органов государственной безопасности поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
20 декабря в России отмечается День работника органов государственной безопасности.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году он особенный – органам госбезопасности в нашей стране исполняется 100 лет.
Значение вашей службы огромно. Ежедневно вы защищаете спокойствие наших граждан, отстаиваете национальные интересы России, боретесь с экстремизмом, решаете другие важнейшие государственные задачи.
Сегодня, как и 100 лет назад, сотрудников органов госбезопасности отличают патриотизм, высокий профессионализм и верность долгу.
Спасибо вам за самоотверженный труд, мужество и ответственность. Отдельная благодарность – ветеранам службы, которые передают свой опыт молодым сотрудникам и помогают сохранять преемственность поколений.
Желаю вам здоровья, выдержки, удачи и успехов!
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Александр Стариков:
Александр Стариков
- Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности по Тульской области!
От имени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы защищаете интересы всей страны и простых граждан, ваша нелегкая служба требует ответственности, самоотверженности и выдержки.
Желаю вам профессионального роста, каждодневных побед, мирного неба над головой и дальнейших успехов в вашем служении Отечеству!
Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:
Сергей Галкин
- Поздравляю коллектив УФСБ России по Тульской области со 100-летием образования органов безопасности Российской Федерации и Днем работников органов безопасности РФ!
Патриотизм, честь, достоинство, отвага и стойкость всегда являлись главными отличительными чертами человека, посвятившего свою жизнь служению Родине, укреплению безопасности страны, защите интересов государства.
Органы безопасности, рожденные в годы революции, всегда находились на самых трудных и ответственных участках, являлись фактором благополучия нашего народа, политического авторитета и экономической мощи страны.
В нынешних сложных условиях, когда обострилась угроза со стороны международного терроризма, сотрудники ФСБ ведут беспощадную борьбу с преступностью, проводят боевые операции, направленные на восстановление конституционного порядка, твердо выполняют свой гражданский и служебный долг.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии, дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству и народу!