ФСБ России отмечает 100-летие службы

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году он особенный – органам госбезопасности в нашей стране исполняется 100 лет.

Значение вашей службы огромно. Ежедневно вы защищаете спокойствие наших граждан, отстаиваете национальные интересы России, боретесь с экстремизмом, решаете другие важнейшие государственные задачи.

Сегодня, как и 100 лет назад, сотрудников органов госбезопасности отличают патриотизм, высокий профессионализм и верность долгу.

Спасибо вам за самоотверженный труд, мужество и ответственность. Отдельная благодарность – ветеранам службы, которые передают свой опыт молодым сотрудникам и помогают сохранять преемственность поколений.

Желаю вам здоровья, выдержки, удачи и успехов!