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В Туле установят мемориальную доску Павлу Грачеву

В Туле установят мемориальную доску Павлу Грачеву

Она появится в поселке Косая Гора.

В среду, 20 декабря, в ходе очередного заседания Тульской городской Думы депутаты приняли решение увековечить память генерала, Героя Советского Союза Павла Грачева, установив ему мемориальную доску.

Памятный знак появится на здании МБОУ «Центр образования № 6» в поселке Косая Гора. С таким предложением в гордуму ранее обратилось руководство школы.

Грачев окончил эту школу в 1965 году. В школьном музее есть раздел посвященный ему и его вкладу в развитие вооруженных сил РФ, регулярно проводятся встречи с его однополчанами, родственниками и одноклассниками.

Звание Героя Советского Союза присвоено Грачеву в мае 1988 года, звание Почетного гражданина Тульской области — 14 февраля 2013 года. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды, орденами «За личное мужество» и «Знак Почёта». В январе 2018 года Грачеву исполнилось бы 70 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 −3
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