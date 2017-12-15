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В Туле прошли легкоатлетические соревнования

В Туле прошли легкоатлетические соревнования

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Тульской области.

С 12 по 14 декабря в Туле в манеже стадиона «Арсенал» прошли легкоатлетические соревнования — первенство и чемпионат области среди спортсменов 2001—2002 гг. р., 2000 г. р. и старше. В стартах приняли участие более 200 сильнейших спортсменов региона.

Денис Черняев преодолел 60 м с барьерами за 8,30 с. В беге на 60 м Артём Рожнов финишировал в финале с результатом 6,80 секунды. Владимир Сысоев (военнослужащий Росгвардии) занял третье место. У юношей на этой же дистанции победу одержал Иван Костриков — 7,03 с.

Среди девушек с результатом 7,75 секунды победу одержала Анастасия Котельникова. В беге на 400 м никому не оставила шансов серебряный призёр летнего первенства России, кандидат в сборную Карина Краснова, пробежав дистанцию за 57,67с.

Бег на 3000 м выиграл мастер спорта Алексей Дорофеев, который возглавил забег с самого начала и остановил электронное табло через 8 мин 51,8 секунды. В эстафетном бег 4×150м победы одержали команды СШОР г. Тулы.

Бег на 200 метров выиграл Сергей Котов, второе место занял Денис Чернов, третье —Владимир Сысоев.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Тульской области для участия в первенстве ЦФО, которое состоится в Смоленске 16−18 января.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +3
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