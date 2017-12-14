«Арсенал» выплатит серьезный штраф

Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский клуб оштрафован за задержку начала матча с «Уралом».

В Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам тульский «Арсенал» был оштрафован на 50 тысяч рублей. Такую сумму клубу придется выплатить за задержку начала матча с «Уралом».

Напомним, игра «Урал» — «Арсенал» завершилась со счетом 1:1. Оружейники отправились в отпуск до января 2018 года.