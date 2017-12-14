Фото пресс-службы "Арсенала".
«Арсенал» выплатит серьезный штраф
Тульский клуб оштрафован за задержку начала матча с «Уралом».
В Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам тульский «Арсенал» был оштрафован на 50 тысяч рублей. Такую сумму клубу придется выплатить за задержку начала матча с «Уралом».
Напомним, игра «Урал» — «Арсенал» завершилась со счетом 1:1. Оружейники отправились в отпуск до января 2018 года.
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