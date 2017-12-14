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Бывшего гендиректора ООО ДСК «Автодор» привлекли к ответственности

Бывшего гендиректора ООО ДСК «Автодор» привлекли к ответственности

Он не подал заявления о банкротстве, хотя предприятие неплатежеспособно.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку деятельности ООО ДСК «Автодор». Выяснислось, что у предприятия имеется задолженность по налоговым платежам и сборам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

ООО ДСК «Автодор» не перечисляло средства в бюджет более трех месяцев.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности «Автодора», его бухгалтерский баланс свидетельствуют о неплатежеспособности предприятия.

Наличие задолженности является признаком банкротства предприятия-должника. Однако в нарушение требований ст. 9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель Общества не подал заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ и направил его для рассмотрение руководителю ИФНС России по Центральному району Тулы.

8 декабря 2017 года бывший генеральный директор ООО ДСК «Автодор» привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 руб.

сегодня, в 09:30 −8
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