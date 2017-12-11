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Футболисты «Арсенала» отправились в отпуск
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» отправились в отпуск

Команда соберется в Туле в начале 2018 года.

Футболисты тульского «Арсенала» ушли в отпуск. В начале 2018 года команда Миодрага Божовича пройдет медицинское обследование в Москве, а с 15 по 28 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Второй сбор — с 1 по 14 февраля — также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки стартует 18 февраля и завершится 1 марта.

За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести 7−8 контрольных матчей.

Молодежный состав оружейников подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут два турецких сбора.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +2
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