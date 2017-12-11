Фото пресс-службы «Арсенала».
Футболисты «Арсенала» отправились в отпуск
Команда соберется в Туле в начале 2018 года.
Футболисты тульского «Арсенала» ушли в отпуск. В начале 2018 года команда Миодрага Божовича пройдет медицинское обследование в Москве, а с 15 по 28 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Второй сбор — с 1 по 14 февраля — также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки стартует 18 февраля и завершится 1 марта.
За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести 7−8 контрольных матчей.
Молодежный состав оружейников подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут два турецких сбора.
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