Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.
В Туле ночью сгорел «Рено Логан»
Происшествие случилось на улице Приупской.
Сегодня, 14 декабря, в 00.44 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного в Туле на улице Приупской.
Пожарные расчеты приехали на место происшествия через пять минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
В 00.52 огонь был потушен. Пострадавших нет. В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
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