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В Туле ночью сгорел «Рено Логан»
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

В Туле ночью сгорел «Рено Логан»

Происшествие случилось на улице Приупской.

Сегодня, 14 декабря, в 00.44 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного в Туле на улице Приупской.
Пожарные расчеты приехали на место происшествия через пять минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В 00.52 огонь был потушен. Пострадавших нет. В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:01 +3
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