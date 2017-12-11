На пожаре в Богородицке пострадала 93-летняя женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С ожогами она доставлена в больницу.

10 декабря в 20.00 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире по ул. Коммунаров в Богородицке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Два пожарных расчета прибыли на место спустя всего несколько минут.

Открытое горение было ликвидировано в 20.07.

В результате происшествия в комнате обгорел диван. При пожаре пострадала 93-летняя женщина. С ожогами она доставлена в больницу.

Причина пожара устанавливается.