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На пожаре в Богородицке пострадала 93-летняя женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Богородицке пострадала 93-летняя женщина

С ожогами она доставлена в больницу.

10 декабря в 20.00 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире по ул. Коммунаров в Богородицке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Два пожарных расчета прибыли на место спустя всего несколько минут.
Открытое горение было ликвидировано в 20.07.

В результате происшествия в комнате обгорел диван. При пожаре пострадала 93-летняя женщина. С ожогами она доставлена в больницу.
Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:46 0
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