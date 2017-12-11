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Тульские артисты покорили итальянское жюри
Фото Светланы Чирковой.

Тульские артисты покорили итальянское жюри

В столице области подвели итоги международного фестиваля «Итальянские вечера в России».

10 декабря в тульском Дворце молодежи завершился международный фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».

В этот вечер на сцену вышли все участники фестиваля вместе с командой звездного итальянского жюри.

Одним из сюрпризов праздничного концерта стало совместное выступление итальянских и тульских аккордеонистов.

Дирижировал интернациональным оркестром преподаватель Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского Сергей Нефёдов:

Сергей Нефёдов

– Фестиваль стал отличной возможностью для общения и обмена творческим опытом. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. С итальянскими артистами очень легко работать. Они очень мобильные и техничные. Нам с самой первой репетиции удалось взять общий темп, это очень здорово!

За главный приз — картину художника Коррадо Луглио и путевку на конкурс «Российские вечера в Италии» — боролись около 1300 исполнителей из пяти стран: Италии, Республики Сан-Марино, Армении, Абхазии и России.

Марта Мартьянова, воспитанница Болоховской музыкальной школы:

Марта Мартьянова

– В этом конкурсе я участвую второй раз. Было очень интересно, соперники были достойные. Я долго готовилась, несколько месяцев репетировала «Приокские наигрыши». Это мое любимое произведение. И вот заняла второе место. В следующем году обязательно буду участвовать еще!

Татьяна Яковлева, руководитель хореографического коллектива «Спектр»:

Татьяна Яковлева

– Наш хореографический коллектив существует чуть больше двух лет. Мы уже занимали призовые места на всероссийских конкурсах, и вот решили попробовать свои силы на международном уровне. Мы завоевали второе место, это достойный результат, учитывая, что соперники были очень сильные! В следующий раз мы будем еще усерднее готовиться, чтобы стать первыми.

Почетную премию от президента культурной ассоциации Festival & Contest Кристиана Карточети — турне по городам Италии — получил тульский народный ансамбль танца «Овация».

Художественный руководитель народного ансамбля танца «Овация», преподаватель хореографии Тульского областного колледжа культуры и искусств Андрей Плотников:

Андрей Плотников

– Нашими соперниками на конкурсе были очень достойные коллективы со всей России. Конечно, мы надеялись занять первое место, а специальный приз стал настоящим сюрпризом! Очень приятно, что наше традиционное искусство и сегодня популярно. Важно, что происходит обмен творческим опытом. Это дает возможность познакомиться с истоками разных культур. Такие фестивали — это еще одно напоминание молодежи, что источник вдохновения — это традиции нашего народа. Вообще фестивальное движение способно сплотить разные народы, ведь искусство во всем мире говорит на одном языке. Еще мы получили очень много полезной информации на мастер-классах маэстро Джермано Ди Росси. У него, как и у всех творческих людей, нет возраста. Он общался очень открыто, легко показывал движения, было сразу понятно, что он мастер своего дела!

Обладателями Гран-при фестиваля «Итальянские вечера в России — 2017» стали воспитанники Тульской детской школы искусств № 4 – вокальный ансамбль «Империя».

– Мы очень долго тренировались, очень много репетировали. На суд жюри мы представили две песни: «Тополя» и Let my people go. На мастер-классах мы узнали очень много нового. Было очень сложно! Жюри строгое, соперники более, чем достойные, но мы победили.

Победители представят нашу страну на конкурсе «Русские вечера в Италии» весной 2018 года в городе Модена.

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Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 14
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 15
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 16
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 17
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Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 22
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Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 34
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 35
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 36
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 37
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 38
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 39
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 40
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 41
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 42
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 43
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 44
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 45
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 46
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 47
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 48
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 49
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 50
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 51
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 52
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 53
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 54
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 55
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 56
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 57
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 58
Тульские артисты покорили итальянское жюри, Фото: 59
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:09 +3
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