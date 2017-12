Тульские артисты покорили итальянское жюри

Фото Светланы Чирковой.

10 декабря в тульском Дворце молодежи завершился международный фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России».

В этот вечер на сцену вышли все участники фестиваля вместе с командой звездного итальянского жюри.

Одним из сюрпризов праздничного концерта стало совместное выступление итальянских и тульских аккордеонистов.

Дирижировал интернациональным оркестром преподаватель Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского Сергей Нефёдов:

Сергей Нефёдов – Фестиваль стал отличной возможностью для общения и обмена творческим опытом. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. С итальянскими артистами очень легко работать. Они очень мобильные и техничные. Нам с самой первой репетиции удалось взять общий темп, это очень здорово!

За главный приз — картину художника Коррадо Луглио и путевку на конкурс «Российские вечера в Италии» — боролись около 1300 исполнителей из пяти стран: Италии, Республики Сан-Марино, Армении, Абхазии и России.

Марта Мартьянова, воспитанница Болоховской музыкальной школы:

Марта Мартьянова – В этом конкурсе я участвую второй раз. Было очень интересно, соперники были достойные. Я долго готовилась, несколько месяцев репетировала «Приокские наигрыши». Это мое любимое произведение. И вот заняла второе место. В следующем году обязательно буду участвовать еще!

Татьяна Яковлева, руководитель хореографического коллектива «Спектр»:

Татьяна Яковлева – Наш хореографический коллектив существует чуть больше двух лет. Мы уже занимали призовые места на всероссийских конкурсах, и вот решили попробовать свои силы на международном уровне. Мы завоевали второе место, это достойный результат, учитывая, что соперники были очень сильные! В следующий раз мы будем еще усерднее готовиться, чтобы стать первыми.

Почетную премию от президента культурной ассоциации Festival & Contest Кристиана Карточети — турне по городам Италии — получил тульский народный ансамбль танца «Овация».

Художественный руководитель народного ансамбля танца «Овация», преподаватель хореографии Тульского областного колледжа культуры и искусств Андрей Плотников:

Андрей Плотников – Нашими соперниками на конкурсе были очень достойные коллективы со всей России. Конечно, мы надеялись занять первое место, а специальный приз стал настоящим сюрпризом! Очень приятно, что наше традиционное искусство и сегодня популярно. Важно, что происходит обмен творческим опытом. Это дает возможность познакомиться с истоками разных культур. Такие фестивали — это еще одно напоминание молодежи, что источник вдохновения — это традиции нашего народа. Вообще фестивальное движение способно сплотить разные народы, ведь искусство во всем мире говорит на одном языке. Еще мы получили очень много полезной информации на мастер-классах маэстро Джермано Ди Росси. У него, как и у всех творческих людей, нет возраста. Он общался очень открыто, легко показывал движения, было сразу понятно, что он мастер своего дела!

Обладателями Гран-при фестиваля «Итальянские вечера в России — 2017» стали воспитанники Тульской детской школы искусств № 4 – вокальный ансамбль «Империя».

– Мы очень долго тренировались, очень много репетировали. На суд жюри мы представили две песни: «Тополя» и Let my people go. На мастер-классах мы узнали очень много нового. Было очень сложно! Жюри строгое, соперники более, чем достойные, но мы победили.

Победители представят нашу страну на конкурсе «Русские вечера в Италии» весной 2018 года в городе Модена.