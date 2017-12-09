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Тульская область получит 225 млн рублей на строительство и капремонт домов культуры

Тульская область получит 225 млн рублей на строительство и капремонт домов культуры

«Мы сейчас фактически возрождаем советскую практику строительства ДК», — рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Об этом 8 декабря на встрече с деятелями культуры и искусства Тульской области сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, отвечая на вопрос о возрождении сельских домов культуры. Дискуссия прошла в Тульском музее оружия.
 
«Мы сейчас фактически возрождаем советскую практику строительства ДК, понимая, что люди на селе должны иметь возможности для нормального человеческого досуга. Существует несколько программ, связанных с возрождением сельских домов культуры, в том числе программа «Единой России», а также программа Минкультуры России», — рассказал министр.
 
 
Он напомнил, что в рамках реализации программы ведомства в 2017 году было выделено 1,5 млрд рублей, которые были поровну распределены между 10 регионами России. В том числе 150 млн было выделено Тульской области.
 
«В этом году Тула получила 150 млн рублей, до конца 2017 года будет построено восемь новых ДК. Кроме того, 15 уже отремонтировали», — отметил Министр, добавив, что программа будет пролонгирована на 2018–2019 годы и Тульская область останется в числе получателей субсидии.
 
 
«В 2018 году регион получит 75 млн рублей, в 2019-м планируется выделить 150 млн», — сообщил глава Минкультуры России.
Кроме того, в рамках встречи обсуждалась национальная программа поддержки детского туризма, а также вопросы развития музыкального образования, библиотечного дела и кинофикация регионов.
 
В рамках кинофикации впервые за последние 30 лет в Тульской области было открыто 18 кинотеатров.
 
 
«Перед Фондом кино поставлена задача до конца 2018 года открыть 800 кинотеатров в малых и средних городах страны», — сообщил Владимир Мединский. Он также добавил, что с момента реализации программы кинофикации в открывшихся кинотеатрах продано более 5 млн билетов. Кроме того, глава Минкультуры России дал распоряжение к 1 сентября 2018 года создать кинотеатр в Тульском музее оружия.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:14 0
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