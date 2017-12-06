Главным арбитром на матч «Урал» – «Арсенал» назначен Виталий Мешков

Фото пресс-службы «Арсенала».

34-летний рефери ФИФА Виталий Мешков из Подмосковья судит заключительный матч «Арсенала» в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Мешков в этом сезоне впервые будет работать на матче «Арсенала». В минувшем чемпионате России он обслуживал встречу «Крылья Советов» — «Арсенал» (1:1). В сезоне РФПЛ-2014/15 судил матчи ЦСКА — «Арсенал» (2:1) и «Динамо» — «Арсенал» (2:2).

Помогать Виталию Мешкову будут ростовчане Дмитрий Березнев и Роман Усачев. Резервный судья — Станислав Васильев из Ижевска. Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится в Екатеринбурге в пятницу, 8 декабря, в 17.30.