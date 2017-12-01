«Арсенал» — «Спартак»: 0:1

Фото ПФК "Арсенал"

В первый день зимы тульский «Арсенал» встретится на домашнем поле с действующим чемпионом страны — московским «Спартаком». Болеем за наших вместе с Myslo!

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени матча.

90' Последняя минута матча - и ужасное развитие событий для "Арсенала"... Прошла у гостей трёхходовка. После передачи Луиса Адриано уже нельзя было промахнуться - 0:1. Обидно-то как!

90' Гол! Луис Адриано все-таки забивает - 0:1.

88' УДАРРРР Джорджевича! Селихов забирает в падении мяч!

86' Сунзу очень надёжно играет против Пашалича.

85' Тем временем в параллельной встрече ЦСКА обыгрывает нашего недавнего обидчика, "Тосно", со счетом 6:0. В соцсетях, конечно, шутят, что футболисты "Тосно" вообще решили не выходить на эту игру.

85' Отвечает Арсенал подачами от Ткачёва, но гости бдят! Отбиваются!

84' Свеженький Александров возглавил атаку "Арсенала", но Джикия оказался на мяче первым и запустил высокую "свечку" над стадионом.

83' Адриано открывается под пас Самедова. Завершилась атака ударом Луиса в Габулова.

79' Второй горчичник у "Спартака". Глушаков - за срыв перспективной атаки "Арсенала" в исполнении Чаушича.

78' Первая замена у "Арсенала". Эванс Кангва уходит, выходит Михаил Александров.

77' Пашалич попробовал ответочку сообразить с двадцати пяти метров, неточно.

76' Джорджевич опять с дальней дистанции наносит удар, в метре над перекладиной летит мяч.

75' Вторая замена у "Спартака". Каррера решил отправить Мельгарехо отдохнуть. Вместо него на поле выходит Ивелин Попов.

74' Сперва Сунзу отлично сыграл в отборе против Зобнина, а потом бил Лука после передачи Кангвы - мяч транзитом через лужи приполз в руки Селихову!

72' Пашалич с дальней бьет теперь, Сунзу выскочил на пути мяча.

71' Ещенко простреливает на Мельгарехо, который уже практически был в штрафной "Арсенала", но мяч до форварда не долетает.

69' ОПАСНО!!! Ох как опасно!!! Луис Адриано сейчас упустил роскошный шанс забить - каким-то чудом "Арсеналу" удалось снять напряжение в своей уже даже не штрафной, а вратарской! Обойдя Габулова, бразилец замешкался (не без помощи Сунзу) и упал, не успев завершить эту атаку. А наши защитники поторопились бывить мяч куда подальше от своих ворот.

67' Желтую карточку получает Лука Джоджевич - за симуляцию нарушения правил на себе в чужой штрафной. Хотя нам кажется, что Лука просто поскользнулся на мокром газоне и вовсе даже не симулировал нарушение... Но арбитру виднее.

65' В стеночку Чаушич отыгрался с Кангвой, но пробил мимо!

65' Игра возобновлена.

63' Поле снова в дыму, вынужденная остановка в игре.

62' Первая замена у "Спартака". Роша с поля уходит, так и не смог он адаптироваться к погодным условиям. Вместо него игру продолжит Роман Зобнин

62' Спина Джикии сейчас сработала вместо Селихова - защитник всеми силами пытается оградить свои ворота от опасностей, которые таят в себе действия нападающих "Арсенала".

61' Ответочка гостей. После подарка Беляева Габулов исправляет оплошность надёжной игрой на выходе!

60' Кирилл Комбаров упускает супершанс вывести "Арсенал" вперёд! Кангва классно разобрался на подборе, вывел Кирилла на рандеву с Селиховым, но наш защитник пробил в руки голкиперу!

57' Это Боккетти посылает мяч в сетку после навеса Самедова. На повторе чётко виден офсайд!

57' Мяч в воротах «Арсенала» — автогол, от Сунзу залетает. Но судья фиксирует офсайд!

56' Первый удар в створ ворот Селихова. На 56-й минуте пробил Ткачёв точно в руки голкиперу!

54' «Арсенал» в атаке! Сперва Григалаву остановили на левом фланге, потом Ткачёв не поверил в скидку Луки, а все закончилось слабым ударом Чаушича после корнера!

54' Каждый подкат футболистов сейчас превращается в бодрое катание по снегу на пятой точке. Сейчас вот Джикия славно повеселился.

50' И сразу же еще один навал от «Спартака». Мельгарехо убегает на рандеву с нашим голкипером. Мяч опасно пролетает мимо Габулова. К счастью, чуть в сторону от ворот. Сейчас ветер уже за «Арсенал»!

50' Тут же опасная контратака «Арсенала» — ничего не видно в плотной дымовой завесе. Молоко на поле!

50' ГАБУЛОВ!!! Самедов на подборе опередил защитника и сильно пробил. Спас сейчас наш капитан команду — в плотном дыму сумел зафиксировать мяч в руках!!!

49' Дым слегка рассеялся, игра возобновилась.

48' Кстати, 14690 человек сегодня у нас на Центральном стадионе! Из них порядка 2500 тысяч — фанаты «Спартака».

47' Болельщики «Спартака» отпраздновали начало второго тайма красочным фейерверком. Поле снова все в дыму, ничего не видно. Небольшая вынужденная остановка в игре…

47' Самедов навешивает на дальнюю штангу с корнера, уверенно выносят мяч защитники «Арсенала».

46' Второй тайм.

Давайте, канониры, поднажмите!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Алекс Боурчану, полузащитник тульского «Арсенала»:

- Достаточно тяжело играть в таких погодных условиях. Но зато в такую погоду нивелируется превосходство «Спартака», он начинает играть более традиционно, так что нам это даже наруку. Сейчас сменим гетры и выйдем на второй тайм!

Илья Кутепов, защитник московского «Спартака»:

- Сегодня не футбол, а антифутбол какой-то происходит. Яркий мяч немного улучшил ситуацию… Думаю, что в таких условиях вообще нельзя играть в футбол. Но будем стараться, попытаемся забить.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал». Смотрите, какой кошмар творится на поле:

Перерыв. Счет 0:0. Настоящая снежная битва сегодня на поле! Пока без забитых мячей, но моменты имеются. Значительно больше их у ворот Селихова, что даёт нам шанс! Все самое интересное ждет нас во втором тайме.

45' Перерыв. Главный арбитр решил никого не мучить и ничего не добавил к основному времени тайма. Уходят команды на спасительные 15 минут отдыха.

43' Угловой у ворот Владимира Габулова. Самедов подаёт, но вновь контратака Арсенала. Увы, Ткачев немного уступил в скорости Самедову.

40' ШИКАРНЫЙ МОМЕНТ!!! Длинная передача со стандарта, Ткачев перевел мяч на Джорджевича, но сантиметры отделили форварда от гола! Эх… Уже второй раз такая ситуация у Луки. Когда же уже в створ?!

39' Желтая карточка Кутепову! Илья наказан за грубую игру против Эванса Кангвы — заблокировал того конкретно.

36' Небольшую паузу взяли футболисты. Готовятся к финальному снежному штурму? Первый тайм близится к завершению… Габулов не рискнул сыграть на выходе — аут в пользу гостей!

33' И ещё одна атака Арсенала. Ткачёв разрядил свою ударную обойму, но и тут в защитника!

32' Ткачев с угла поля на ближнюю штангу подачу делает, играет на вынос Джикия.

31' ВОТ ЭТО ДАААА!!! ДЖОРДЖЕВИЧ!!! На бешеной скорости сейчас Лука пролетел у ворот «Спартака», но забить нашему лучшему бомбардиру помешал кто-то из защитников гостей. Оба прокатились на спинах пару метров по мокрому полю. Увы, только угловой.

28' ОПАСНО у наших ворот! Луис Адриано отправляет в прорыв Рошу, но бразилец попал в колено нашему защитнику. Пожадничал, не стал отдавать мяч Мельгарехо, и поплатился за это.

26' Не проходит прострел у Самедова на Мельгарехо! И это заслуга наших защитников!

24' А вот и переобувание. Эванс Кангва решил сменить бутсы на более подходящие к сезону.

23' Смена мяча. Вместо стандартного белого — желто-оранжевый, более заметный.

22' ОПАСНО! Атака 4-в-4 проходит на наши ворота, но закопался Пашалич… И это спасло нас от неприятностей!)

21' А вот и «привет» от спартаковских болельщиков. Густой дым на поле. Нереальная влажность, а теперь еще и плотная дымовая завеса. Ну зачем, а?! Мешают же играть!

20' Боккетти так зарядил издали, что чуть не получил «Спартак» ответную контратаку! Кангва не убежал от защитника!

19' Угловой у ворот «Арсенала». Самедов выполнил подачу на ближнюю штангу с угла поля. Наши защитники на месте.

18' Григалава получает желтую карточку за фол на Самедове. А значит, Бэтмен не поможет «Арсеналу» в Екатеринбурге: набрал уже четыре предупреждения в сезоне…

16' Ещенко сейчас смачно приложился копчиком, проехав на пятой точке пару метров по снегу на кромке поля, после подката Чаушича. Ну ужас же, что творится — настоящая пурга!

13' ВОТ ЭТО МОМЕНТ!!! Габулов подал мяч от ворот, мяч практически напрямую прилетел к голове Кангвы, и тот переправил его в сторону ворот. А Селихов вышел слишком далеко от ворот и не имел шансов помешать. Увы, мяч пролетел в десятках сантиметров от штанги! Это все сильный ветер — он сегодня за «Спартак».

11' Григалава классно сориентировался в ситуации после прострела Самедова! Мельгарехо уже бить собирался слёту, а тут наш Бэтмен!

10' Ткачёв выполнил подачу с левого фланга, позволив размяться Селихову.

9' Интересно, а футболистам-то хоть что-то видно? Дождь сменился на противный мокрый снег крупными хлопьями. Отвратительная погода!..

7' Отвечаем стеночкой Кангвы и Луки. В коробочку берут нашего замбийца, а мяч уже в ногах Селихова.

6' Есть небольшие лужи на газоне, в которых застревает мяч. Но это не мешает «Спартаку» комбинировать. Пашалич вынудил ошибиться Беляева, но на подстраховке Габулов!

5' Много борьбы уже в первые пять минут. Жестко начали команды, никто не сдастся без боя.

4' Григалава выносит в подкате и Ещенко, и мяч за боковую. Неплохая была попытка у «Спартака» забросить в штрафную, но Роша в офсайде.

3' Позиционная атака «Спартака» зародилась на правом фланге, но захлебнулась на левом. Аут.

2' Телетрансляция сегодня ужасного качества из-за погоды. Впрочем, есть все основания полагать, что не лучшая видимость и с трибун. Впрочем, болельщиков все равно много, и они продолжают заполнять трибуны!

1' «Арсенал» сразу пошел в атаку! Правда, попытка забросить мяч в штрафную не удалась — Комбаров навесной передачей отметился, но Чаушич не успел на дальнюю штангу. То ли еще будет!

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за ТУЛУ!!!

0' Матч начинается под снегом с дождем. Не самая приятная погода для футбола, наверное, увидим сегодня много падений… Не из-за фолов, а из-за скользкого газона, конечно.

0' Команды выходят на поле. Трибуны ликуют — рады видеть чемпиона страны на родном стадионе!

0' Антураж игры: оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал».

0' Интервью с главными тренерами:

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

- В Туле сегодня дождь со снегом, поле тяжелое. Посмотрим, кто на нем сегодня выиграет. Проблемы с составом у соперника — это их проблемы. Хочется сегодня приготовить гостям неприятный сюрприз не только из-за погоды. Мы не против продолжить побеждать гранды, важно качественно провести последний домашний матч года.

Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»:

- Сегодня мы должны показать ту же ударную игру, что и в последнем туре. Нам противостоит команда, которая обыгрывала «Зенит» и ЦСКА — это о многом говорит. Квинси Промес не играет с «Арсеналом» — у него повреждение. Те футболисты, которые сегодня выйдут на поле, знают свой долг. Не хочу говорить о Ливерпуле, ЦСКА — сейчас все мысли об «Арсенале»!

0' Стартовые составы команд на матч:

Запасные: Левашов, Берхамов, Хагуш, Расич, Альварес, Ярмолицкий, Сикоев, Денисов, Александров, Максимов.

0' Напомним, что в двух последних матча в Туле «Спартак» уступал дважды с общим счетом 0:4. Тем интереснее сегодняшняя игра — сохранится ли это «проклятье» для красно-белых?..

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Если в этот зимний дождливый вечер вы не отважились пойти на стадион, чтобы воочию увидеть матч наших оружейников с московским «Спартаком» — действующим чемпионом страны, то присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Следим за событиями матча и обсуждаем игру в комментариях! Начало в 19.30!