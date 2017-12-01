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Для 1000 жителей Тульской области плата за газ может вырасти в разы

Для 1000 жителей Тульской области плата за газ может вырасти в разы

Речь идёт об абонентах, которые не провели вовремя поверку приборов учёта.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», из 220000 абонентов Тульской области, использующих отопительное газовое оборудование, около 1000 не провели поверку приборов учета газа.

Каждому потребителю заблаговременно направляется персональное уведомление о необходимости поверки счётчика. Однако находятся абоненты, которые игнорируют эту информацию. Объём потребленного газа для таких потребителей будет рассчитываться по нормативам. А это значит, что при обогреве жилого помещения при помощи отопительного газового котла, плата за газ в отопительный сезон вырастет в разы.

«Газпром межрегионгаз Тула» напоминает о необходимости своевременной поверки счетчиков газа. Провести поверку можно двумя путями:

  • обратиться в специализированную организацию для демонтажа счетчика и предоставления его в органы Росстандарта для поверки,
  • приобрети новый счетчик, и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки.

Поставщик газа предупреждает: перерасчет начислений по нормативу, произведенных из-за истечения срока поверки счетчика, законодательством не предусмотрен.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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поверка счетчиков газаГазпром межрегионгаз Тулагазоснабжение
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ТулаТульская область

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