Для 1000 жителей Тульской области плата за газ может вырасти в разы

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», из 220000 абонентов Тульской области, использующих отопительное газовое оборудование, около 1000 не провели поверку приборов учета газа.

Каждому потребителю заблаговременно направляется персональное уведомление о необходимости поверки счётчика. Однако находятся абоненты, которые игнорируют эту информацию. Объём потребленного газа для таких потребителей будет рассчитываться по нормативам. А это значит, что при обогреве жилого помещения при помощи отопительного газового котла, плата за газ в отопительный сезон вырастет в разы.

«Газпром межрегионгаз Тула» напоминает о необходимости своевременной поверки счетчиков газа. Провести поверку можно двумя путями:

обратиться в специализированную организацию для демонтажа счетчика и предоставления его в органы Росстандарта для поверки,

приобрети новый счетчик, и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки.

Поставщик газа предупреждает: перерасчет начислений по нормативу, произведенных из-за истечения срока поверки счетчика, законодательством не предусмотрен.