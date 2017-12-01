Житель Узловского района заплатит 1000 рублей за оскорбление судебного пристава

Такое решение принял мировой суд после прокурорской проверки.

В Узловскую межрайонную прокуратуру из Управления ФССП по Тульской области поступило обращение по факту оскорбления сотрудника Управления жителем Узловского района.

В ходе проверки выяснилось, что в начале сентября, находясь у себя дома, мужчина в неприличной форме оскорбил специалиста-эксперта службы судебных приставов, унизил его честь и достоинство.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении административного дела по части 1 статьи 5.61 КоАП, которой установлена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Постановление направлено мировому судье судебного участка № 44 Узловского района Тульской области. По результатам его рассмотрения на мужчину наложен штраф в тысячу рублей.