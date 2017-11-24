Тулячки завоевали медали на Кубке России по спортивной борьбе

18 и 19 ноября в Москве прошел Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Тульские спортсменки выступили при поддержке областной Федерации спортивной борьбы.

Тулячки завоевали три золотых и одну серебряную медали в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

Две золотые медали добыла Екатерина Камнева в весовой категории до 64 кг по обеим дисциплинам. Алина Шестакова в весовой категории в грэпплинге заняла второе место, а во второй день соревнований стала победительницей в весовой категории до 58 кг в дисциплине грэпплинг-ги.

Спортсменки тренируются под руководством Вадима Петровича Ворфоломеева и Ирины Петровны Афониной.