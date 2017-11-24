новости
новости
Регистрация
Тулячки завоевали медали на Кубке России по спортивной борьбе

Тулячки завоевали медали на Кубке России по спортивной борьбе

Тульские спортсменки отличились в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

18 и 19 ноября в Москве прошел Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Тульские спортсменки выступили при поддержке областной Федерации спортивной борьбы.

Тулячки завоевали три золотых и одну серебряную медали в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

Две золотые медали добыла Екатерина Камнева в весовой категории до 64 кг по обеим дисциплинам. Алина Шестакова в весовой категории в грэпплинге заняла второе место, а во второй день соревнований стала победительницей в весовой категории до 58 кг в дисциплине грэпплинг-ги.

Спортсменки тренируются под руководством Вадима Петровича Ворфоломеева и Ирины Петровны Афониной.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортсменкигрэпплинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На М-2 «Крым» микроавтобус протаранил две легковушки
На М-2 «Крым» микроавтобус протаранил две легковушки
Ночью в Ефремове вандал проколол колеса нескольким автобусам
Ночью в Ефремове вандал проколол колеса нескольким автобусам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.