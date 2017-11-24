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На М-2 «Крым» микроавтобус протаранил две легковушки
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» микроавтобус протаранил две легковушки

В ДТП погиб 39-летний мужчина.

23 ноября на 153 км автодороги М-2 «Крым» произошло страшное ДТП: микроавтобус «Форд Транзит» протаранил стоящие на обочине автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110.

По некоторой информации, один из ВАЗов сломался, водитель другой легковушки взял его на буксир. В этот момент в них врезался «Форд».

В аварии погиб 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112. Также пострадала его пассажирка. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 0
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