На М-2 «Крым» микроавтобус протаранил две легковушки

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 ноября на 153 км автодороги М-2 «Крым» произошло страшное ДТП: микроавтобус «Форд Транзит» протаранил стоящие на обочине автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110.

По некоторой информации, один из ВАЗов сломался, водитель другой легковушки взял его на буксир. В этот момент в них врезался «Форд».

В аварии погиб 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112. Также пострадала его пассажирка. Все обстоятельства ДТП выясняются.