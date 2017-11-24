Ночью в Ефремове вандал проколол колеса нескольким автобусам

В ночь на 24 ноября в Ефремове на Тульском шоссе неизвестный проколол колеса четырем припаркованным автобусам: «Волга-БАС», «Фольксваген Крафтер», «Ивеко Дейли» и «Газель». Об этом Myslo рассказали читатели. Предположительно, вандал орудовал в период времени с 00.00 до 4 часов утра. По некоторым данным, у транспортных средств также разбиты стекла и оторваны зеркала.

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили факт происшествия.

– Ущерб устанавливается. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшедшего, — рассказали в ведомстве.