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Ночью в Ефремове вандал проколол колеса нескольким автобусам

Ночью в Ефремове вандал проколол колеса нескольким автобусам

Сейчас полиция выясняет все детали происшествия.

В ночь на 24 ноября в Ефремове на Тульском шоссе неизвестный проколол колеса четырем припаркованным автобусам: «Волга-БАС», «Фольксваген Крафтер», «Ивеко Дейли» и «Газель». Об этом Myslo рассказали читатели. Предположительно, вандал орудовал в период времени с 00.00 до 4 часов утра. По некоторым данным, у транспортных средств также разбиты стекла и оторваны зеркала.

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили факт происшествия.

– Ущерб устанавливается. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшедшего, — рассказали в ведомстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 0
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