Аналитика: «Арсенал» – полшага вперед

Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» сыграл первую нулевую ничью в этом сезоне. В субботу тульская команда разошлась миром с казанским «Рубином». Никто не забил, но и никто не пропустил.

Антураж матча с «Рубином», конечно, получился на зависть многим другим конкурентам из Премьер-лиги. Приехал Ринат Тимохин (забивавший самому ЦСКА в памятном скандальном матче, перенесенным из Тулы) и зажигал вместе с активными болельщикам на Востоке, размахивая шарфом. Приехал Сергей Коровушкин, забивавший самому «Тереку» в легендарные уже времена нулевых годов. Тому самому «Тереку», который в России до приезда в Тулу не знал поражений. Возвращение легенд, конечно, придавало шарма этому матчу. Особенно с учетом, что и нынешний «Арсенал» становится легендой, проводя, самый успешный чемпионат в истории клуба.

По контрасту, трудно удержаться от соблазна сравнения. Наши соседи по турнирной таблице из Уфы в воскресенье днем на матч с «Уралом» заманивали зрителей бесплатными билетами, бесплатной кашей из полевой кухни, бесплатным горячим чаем, а зрителей на стадионе все равно оказалось негусто. До тульских 10 000 с лишним в морозный субботний вечер им оказалось очень далеко. Это, конечно, не наши проблемы.

Но неплохо, если о горячем чае в «Арсенале» тоже не забудут на последней домашней игре этого сезона, которая состоится уже в декабре.

Пусть даже со «Спартаком» наверняка горячо будет и без чая.

Кипели страсти и в матче с «Рубином». После игры арбитр Сельдяков удостоился отдельных вопросов от журналистов по поводу своей работы и отдельных спичей от тренеров. Бердыев, в частности, был недоволен аж двумя неназначенными пенальти в пользу «Рубина» за игру рукой. Пенальти — это вообще такая приятная штука, которую хочется видеть в каждой атаке своей команды, особенно когда есть проблема с реализацией. Но они оказались настолько «явными», что даже не попали ни в одну нарезку ярких моментов этого матча. Выходит, в телекамере эти эпизоды виделись не настолько однозначными, как с тренерской скамейки Казани.

При всем при этом Сельдяков давал бороться, тем более, что обе команды вышли с настроем не уступить, не дрогнуть в этой борьбе. И в то же время не позволил страстям разгореться. Ключевым в этом отношении стал эпизод с Хагушем, который в первом тайме пошел в грубый подкат в середине поля. Заслуженно получил «горчичник», на том все и закончилось. Обе команды не сбавили в жесткости, но контролировали агрессию по отношению друг к другу. Итоговые три желтые карточки в матче, где все мог решить один-единственный эпизод, одна ошибка — это показатель того, что арбитр держал ситуацию под контролем.

«Арсенал» хоть и создал первый в матче опасный момент — Джаная не удержал в руках мяч после дальнего удара Ткачева — в остроте первый тайм проиграл. У «Рубина» было несколько моментов, которые он мог превратить в голы. Особенно, конечно, запомнился эпизод с Жемалетдиновым, в середине тайма убежавшего почти один на один с Габуловым. К счастью, его успел догнать длинноногий Сунзу. Чувствуя уже дружеское дыхание защитника за плечами, Жемалетдинов поспешил ударить по воротам, но не попал.

Во втором тайме «Арсенал» ответил практически такой же атакой, когда Джорджевич после длинного заброса Берхамова мог убежать на буллит с Джаная, и так же надежно сыграл защитник «Рубина» Набиуллин, уже в штрафной выбивший мяч из-под ноги нашего нападающего. Правда, и Джорджевич в этом эпизоде чуть сплоховал — на скорости ему не удалось одним касанием обработать мяч так, чтобы своим корпусом заслонить его от защитника казанцев.

«Арсеналу» для очередной победы на тоненького не хватало все же игроков, хорошо разгоняющих атаку при выходе из обороны. В частности, Альвареса и Кангвы. Это особенно стало заметно после того, как вышел на замену Берхамов. С его умением дать обостряющую передачу из середины поля «Арсенал» в концовке временами владел инициативой, а перед самым финальным свистком даже сподобился на штурм Казани.

Эмоциональной точкой матча стал удар с линии штрафной Горбатенко. Мяч полетел по дуге, в самый угол, и все же не настолько быстро, чтобы голкипер казанцев не успел сложиться и выбить его из самого угла ворот.

На концовку Божевич выпустил Расича, но по тому, как неспешно шел к бровке увольняемый с поля Джорджевич, было очевидно, что «Арсенал» в этом матче в принципе согласен на ничью. И, наверное, этот исход в целом можно назвать справедливым.

«Арсенал» большую часть матча играл вторым номером, о чем свидетельствуют цифры владения мячом — у игроков «Рубина» он держался в полтора раза чаще, чем у туляков. Но по всем остальным показателям хозяева не уступили.

Может, реже били по воротам, зато прицельнее — четыре раза мяч летел в створ ворот «Рубина», тогда как у соперника — ни разу.

Полшага вперед однозначно лучше, чем топтание на месте. Тем более в противостоянии с одной из самых обученных команд Премьер-лиги с обороной, которую очень трудно взломать. Это не удалось не только «Арсеналу», но и «Зениту» в предыдущем туре. Хотя свои полтора момента для того, чтобы забить, «Арсенал» все же имел.

Как бы ни были приятны очки с «Рубином», в стратегическом плане последние две выездные игры сезона — в Санкт-Петербурге с «Тосно» и в Екатеринбурге с «Уралом» — имеют даже большее значение. Помимо турнирной мотивации будут греть и воспоминания о том, что с обеими командами «Арсенал» неоправданно потерял очки дома и надо как-то поквитаться. А потом всю зиму болельщики могут тешить себя разговорами о попадании в зону еврокубков и о том, что Божович — это голова, ему палец в рот не клади.

цифры

«Арсенал» — «Рубин» — 0:0.

Центральный стадион, 9668 зрителей.

Судья — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Комбаров, Хагуш, Григалава, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич (Берхамов, 68), Джорджевич (Расич, 87), Ткачёв (Александров, 82).

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Кудряшов, М`Вила, Камболов, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 71), Канунников (Лестьенн, 81).

Предупреждения: Горбатенко, Хагуш — Кудряшов.