Страшное ДТП под Щёкино: четыре человека попали в реанимацию

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

18 ноября около 17.00 на 6 км автодороги «Щёкино-Одоев-Арсеньево» произошло встречное столкновение автомобилей ВАЗ-2121 и «Шевроле Лачетти». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали пять человек. Четверо пострадавших с различными травмами попали в реанимацию. Одна из раненых пассажирок доставлена в травматологическое отделение.

Все обстоятельства аварии выясняются.