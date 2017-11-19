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Страшное ДТП под Щёкино: четыре человека попали в реанимацию
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Страшное ДТП под Щёкино: четыре человека попали в реанимацию

Столкнулись отечественная «Нива» и «Шевроле».

18 ноября около 17.00 на 6 км автодороги «Щёкино-Одоев-Арсеньево» произошло встречное столкновение автомобилей ВАЗ-2121 и «Шевроле Лачетти». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали пять человек. Четверо пострадавших с различными травмами попали в реанимацию. Одна из раненых пассажирок доставлена в травматологическое отделение.

Все обстоятельства аварии выясняются.

 

сегодня, в 13:37 +1
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