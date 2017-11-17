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Молодежка «Арсенала» добыла волевую победу в матче с «Рубином»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» добыла волевую победу в матче с «Рубином»

Счет на табло – 4:2 в пользу наших футболистов.

17 ноября в Туле молодежка «Арсенала» на своем поле принимала сверстников из казанского «Рубина». Счет в матче открыли гости на 15-й минуте — иранец Шекари после подачи Яковлева эффектно пробил в сетку — 0:1.

Прошло совсем немного времени, и казанцы удвоили перевес. Туляки не смогли помешать Макееву, он хладнокровно поразил ворота, забив свой 13-й гол в первенстве — 0:2.

Один мяч арсенальцы отыграли на 29-й минуте. А на 35-й минуте Лобзин сравнял счет в матче. В начале второго тайма Лобзин вывел «Арсенал» вперед. Для полузащитника это седьмой гол в сезоне.

На 69-й минуте Ярослав Ивакин увеличил преимущество канониров — 4:2.

«Арсенал» — мол. — «Рубин» — мол. Казань — 4:2 (2:2)

Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Дмитрий Матвеев (Иваново).

Голы: Шекари (15, 0:1), Макеев (22, 0:2), Сикоев (29, 1:2), Лобзин (35, 2:2), Лобзин (55, 3:2), Ивакин (69, 4:2).

«Арсенал»: Ушаков, Веприков, Осипов, Маркин, Артюшкин, Ярмолицкий, Петош, Ивакин, Лобзин (Антипов, 90), Максименко (Седых, 87), Сикоев.

«Рубин»: Акмурзин, Микушин (Михайлов, 66), Губанов (Шарафеев, 88), Николаев (Муллин, 74), Голдобин, Макеев, Бадриев, Лукоянов (Махатадзе, 46), Шекари, Яковлев, Шабанов.

Предупреждения: Шабанов (32), Бадриев (42), Ярмолицкий (58), Николаев (71).

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