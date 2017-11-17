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Роскачество проверит тульских товаропроизводителей

Роскачество проверит тульских товаропроизводителей

Это позволит малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки, а также привлечь региональных экспертов и рассказать жителям о качестве товаров.

Российская система качества подписала соглашение о взаимодействии с правительством Тульской области.
 
Сотрудничество предполагает дополнительное включение в исследования товаров местного производства, что позволит малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки, привлечение региональных экспертов и информирование граждан о качестве товаров.  
 
Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель Роскачества Максим Протасов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 
 
Как сообщил Максим Протасов, соглашение позволит решить ряд системных задач по повышению среднего уровня качества товаров на российском рынке и поддержит малый и средний бизнес. 
 
«Благодаря активному взаимодействию с регионом мы сможем включать в исследования Роскачества региональные товары, лучшие из них – получат российский Знак качества и соответствующие меры государственной поддержки. По данным самих участников рынка Знак качества обеспечивает рост продаж товаров в среднем на 35%, поэтому производители будут вести планомерную работу над повышением качества, чтобы добиться этого уникального торгового преимущества».  
 
«У нашего партнёрства – большой потенциал, и сегодняшнее соглашение заложит основу для дальнейшей совместной работы. Уверен, оно позволит значительно расширить ассортимент товаров местного производства для исследований Роскачеством», — сказал Алексей Дюмин.
 
 
Максим Протасов отметил, что уже сейчас очевиден потенциал тульских предпринимателей занять лидирующие позиции по качеству в стране, – исследования Роскачества доказали, что некоторые товары местного производства по своим характеристикам превышают действующие ГОСТы. По результатам исследований государственный Знак качества получили:
 
растительное масло «Знатное» (производитель ООО «Каргилл»), хлеб «Баховский», (производитель ООО «Болоховский хлебзавод»), кетчуп «Calve», (производитель «Unilever»), произведенные на территории региона.
 
Кроме того, Тульская область одна из первых присоединилась к государственной программе продвижения отечественных производителей в розничных торговых сетях. Товары со Знаком качества специально выделяются в гипермаркетах «Линия» и «Метро», а к концу года при поддержке правительства региона к ней присоединятся и магазины сети «Spar».
 
Так же с 2017 года Роскачество совместно с Росстандартом занимается проведением Премии правительства РФ в области качества. И в рамках сотрудничества тульские предприятия получат возможность приоритетного прохождения аудитов эффективности бизнес-процессов. Ежегодно Премию вручает председатель правительства РФ. 
 
«Премия Правительства в области качества – это государственная награда, свидетельствующая о деятельности компаний и учреждений. За прошедшие 20 лет Премию получили 174 организации из 38 регионов, которые внедрили лучшие практики в области качества. Гармонизация критериев национальных премий со всего мира дает отечественным предприятиям возможность соотнести системы менеджмента качества с лучшими международными компаниями. Приятно отметить, что в 2017 году дипломантом Премии стало тульское предприятие химической промышленности - «Щекиноазот», - сказал Максим Протасов. 
 
Также Максим Протасов совместно с министром промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрием Ломовцевым посетили Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области, который уже активно работает с Роскачеством в части проведения исследования качества товара. 
 
«Мы тщательно отбираем лаборатории для каждой отдельной категории товаров – посредством межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) мы находим лучшие центры, которые работают на новейшем современном оборудовании и могут разложить любой продукт буквально на молекулы. И, конечно, очень важно, чтобы специалисты центра принимали активное участие в разработке новых методик и стандартов, обладали расширенной научной базой. ЦСМ Тульской области – один из немногих центров, получивших государственный заказ на проведение испытаний, пройдя настолько жесткий отбор». 
 
 
С 2015 года Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области уже провел ряд испытаний по заказу Роскачества – в частность, речь идет об исследованиях качества игристого вина, консервов и товаров легкой промышленности. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:09 0
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