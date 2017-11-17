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Евгений Авилов вручил удостоверения новым членам Добровольной народной дружины Тулы

Евгений Авилов вручил удостоверения новым членам Добровольной народной дружины Тулы

В настоящее время в общественную организацию «Добровольная народная дружина» входят более 200 человек.

Сегодня, 17 ноября, глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с сотрудниками завода РТИ и вручил им удостоверения члена Добровольной народной дружины города.
 
В ряды ДНД приглашаются работники предприятий различных форм собственности. Пополнить отряд ДНД решили 15 работников АО «Тульский завод резиновых технических изделий».
 
 
По инициативе руководства предприятия дружинники будут пользоваться определенными льготами и получать компенсации за участие в рейдах по охране общественного порядка.
 
 
- Добровольная народная дружина в Туле развивается. Хочу поблагодарить руководство АО «Тульский завод РТИ» за неравнодушное отношение к жизни города, оказание содействия и поддержку развития добровольческого движения населения в обеспечении охраны общественного порядка. Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество в развитии и укреплении деятельности ДНД. Предлагаю поддержать практику руководства завода РТИ по созданию отрядов на базе предприятий города. А руководителей тульских предприятий приглашаю к сотрудничеству по развитию добровольчества, - отметил Евгений Авилов.
 
 
Генеральный директор АО «Тульский завод РТИ» Сергей Архиреев награжден Благодарственным письмом главы администрации города. Глава администрации города Тулы поблагодарил новых дружинников, пожелал им удачи и вручил удостоверения Добровольной народной дружины. Начальник отдела кадров завода Татьяна Шнаревич поблагодарила Евгения Авилова и сказала:
 
– Войти в ряды ДНД – это правильно, своевременно и в духе времени, необходимо помогать правоохранительным органам в целях нашей общей безопасности. Мы считаем, что и остальные предприятия города Тулы должны выйти с инициативой создания отрядов ДНД из числа своих сотрудников. Мы Тулу не подведем!
 
Справка MySlo

В настоящее время в общественную организацию «Добровольная народная дружина» входят более 200 человек. Ее состав сформирован из числа сотрудников муниципальных и казенных учреждений, предприятий различных форм собственности, представителей ТОС и др. Казаки Тульского городского казачьего общества вошли в состав Дружины отдельным отрядом с командиром, назначенным окружным атаманом.

В 2017 году было проведено более 40 рейдов по охране общественного порядка на городских культурно-массовых, спортивных и профилактических мероприятиях с участием дружинников муниципального образования. В них было задействовано около тысячи человек. Дружинниками пресекаются факты распития спиртных напитков во дворах, на территории детских площадок и образовательных учреждений города, курения в общественных местах.
 
Основной задачей членов ДНД при осуществлении патрулирования является: оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.
 
Согласно законодательству дружинник может проверить у подозрительного гражданина документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей, задерживать правонарушителей, доставлять в отдел или как-то иначе способствовать пресечению преступления или правонарушения. Все эти действия дружинник может совершать только в присутствии сотрудника полиции.
 
Перед началом мероприятий с членами ДНД командиром народной дружины совместно с сотрудниками полиции проводится инструктаж по правилам поведения в ходе патрулирования и мерам реагирования при осуществлении охраны общественного порядка.
 
Руководители ряда предприятий и организаций города оказывают активное содействие и поддержку развития добровольческого движения населения в обеспечении охраны общественного порядка. Отряды ДНД созданы на базе: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области»; Территориального Фонда Обязательного Медицинского Страхования Тульской области; муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр "Спектр"»; Тульского государственного университета; Тульского городского казачьего общества; поселка «Рождественский». Неоценимый вклад в развитие Добровольческого народного движения вносит отряд «Территориальные общественные самоуправления муниципального образования город Тула».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:16 −1
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