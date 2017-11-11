Тульский «Арсенал» обыграл минское «Динамо»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

11 ноября на своем поле тульский «Арсенал» провел товарищескую встречу с минским «Динамо».

Канониры открыли счет уже на 1-ой минуте. Мяч в ворота второй команды чемпионата Беларуси отправил Лука Джоржевич. На 19-й минуте тульский нападающий оформил дубль. Белорусские гости практически сразу отыграли один мяч — на 20-й минуте точным ударом отметился минский форвард Дмитрий Хлебас. Окончательный результат на 90-й минуте установил форвард канониров Асланбек Сикоев.

Контрольная встреча клубов завершилась со счетом 3:1.