Под Тулой пьяный вор попытался ограбить магазин и уснул

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Сотрудники отделения полиции «Ильинское» в Туле задержали подозреваемого в покушении на кражу. Им оказался 34-летний неработающий ранее судимый житель областного центра.

По предварительным данным, ночью мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил окно в магазине одной из деревень в окрестностях Тулы.

Проникнув в торговый зал, злоумышленник забрал алкоголь, сигареты и продукты питания на общую сумму свыше 60 000 рублей. После чего заснул прямо на месте преступления.

Вора обнаружили утром работники торговой точки и вызвали полицию.

Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу».