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Под Тулой пьяный вор попытался ограбить магазин и уснул
Фото 1pnz.ru

Под Тулой пьяный вор попытался ограбить магазин и уснул

Мирно спящего злоумышленника с утра обнаружили сотрудники торговой точки.

Сотрудники отделения полиции «Ильинское» в Туле задержали подозреваемого в покушении на кражу. Им оказался 34-летний неработающий ранее судимый житель областного центра.

По предварительным данным, ночью мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил окно в магазине одной из деревень в окрестностях Тулы.

Проникнув в торговый зал, злоумышленник забрал алкоголь, сигареты и продукты питания на общую сумму свыше 60 000 рублей. После чего заснул прямо на месте преступления.

Вора обнаружили утром работники торговой точки и вызвали полицию.

Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +6
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