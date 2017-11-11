Под Тулой пьяный вор попытался ограбить магазин и уснул
Мирно спящего злоумышленника с утра обнаружили сотрудники торговой точки.
Сотрудники отделения полиции «Ильинское» в Туле задержали подозреваемого в покушении на кражу. Им оказался 34-летний неработающий ранее судимый житель областного центра.
По предварительным данным, ночью мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил окно в магазине одной из деревень в окрестностях Тулы.
Проникнув в торговый зал, злоумышленник забрал алкоголь, сигареты и продукты питания на общую сумму свыше 60 000 рублей. После чего заснул прямо на месте преступления.
Вора обнаружили утром работники торговой точки и вызвали полицию.
Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу».