Фото tefi.ru
«Первый Тульский» вышел в финал конкурса «ТЭФИ-регион-2017»
Заслуги телеканала жюри отметило в категории «Программа для детей».
В Архангельске прошла церемония награждения финалистов номинации «Просветительское и развлекательное телевещание» Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Регион 2017». В число лучших вошел телеканал «Первый Тульский».
Наши коллеги получили диплом финалиста в категории «Программа для детей» за телепроект «Включай». Эту программу ведут обычные тульские подростки.
Конкурс «ТЭФИ-Регион» уже 15 лет является важнейшим для телекомпаний страны. Это главный профессиональный ориентир и место, где между собой общаются все телевизионные компании России.
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