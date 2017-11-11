«Первый Тульский» вышел в финал конкурса «ТЭФИ-регион-2017»

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Заслуги телеканала жюри отметило в категории «Программа для детей».

В Архангельске прошла церемония награждения финалистов номинации «Просветительское и развлекательное телевещание» Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Регион 2017». В число лучших вошел телеканал «Первый Тульский».

Наши коллеги получили диплом финалиста в категории «Программа для детей» за телепроект «Включай». Эту программу ведут обычные тульские подростки.

Конкурс «ТЭФИ-Регион» уже 15 лет является важнейшим для телекомпаний страны. Это главный профессиональный ориентир и место, где между собой общаются все телевизионные компании России.