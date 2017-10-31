Фото пресс-службы «Арсенала».
Игрок «Арсенала» вызван в сборную Болгарии
Михаил Александров отправится в расположение национальной команды после матча оружейников со «СКА-Хабаровск».
Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров вызван в сборную Болгарии на контрольный матч с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
После календарной встречи РФПЛ 5 ноября со «СКА-Хабаровск» 28-летний футболист отправится в расположение национальной команды.
13 ноября команда Александрова в португальском Лиссабоне проведет контрольный матч со сборной Саудовской Аравии.
В этом сезоне в составе «Арсенала» Михаил провел 10 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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