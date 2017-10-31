Игрок «Арсенала» вызван в сборную Болгарии

Фото пресс-службы «Арсенала».

Михаил Александров отправится в расположение национальной команды после матча оружейников со «СКА-Хабаровск».

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров вызван в сборную Болгарии на контрольный матч с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

После календарной встречи РФПЛ 5 ноября со «СКА-Хабаровск» 28-летний футболист отправится в расположение национальной команды.

13 ноября команда Александрова в португальском Лиссабоне проведет контрольный матч со сборной Саудовской Аравии.

В этом сезоне в составе «Арсенала» Михаил провел 10 матчей и сделал 1 голевую передачу.