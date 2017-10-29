БК «Арсенал» во второй игре одолел «Динамо»

Фото из архива Myslo.

Баскетболисты «Арсенала» во втором матче третьего тура Суперлиги-2 победили ставропольское «Динамо» со счетом 71:62. Игра проходила в Туле в СК «Новое поколение». Самым результативным в составе канониров стал Артур Усков, набравший 20 очков.

Напомним, в первой игре оружейники проиграли «Динамо» со счетом 63:64. Большой фоторепортаж Myslo с матча здесь.

Отметим, что следующие домашние поединки БК «Арсенал» проведет в конце декабря.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь) — 71:62 (14:12, 16:13, 24:20, 17:17)

Судьи: Курносов (Калуга), Новиков (Мособласть), Стрельцов. Комиссар — Суханов (Воронеж).

«Арсенал»: Бурков, Крыков (12), Чернов (7), Зайкин (15+11 подборов), А. Усков (20) — старт, Захаров, Лисаев, Ермаков (10), Рытенко (7), Шаповалов, Корчага.

«Динамо»: Кайтуков (7), Кочнев (6), Бакленев (11), Оленев (14), Гафаров (12) — старт, Лысенков (9), Перепелюков (3), Каренин.

Фолы — 17:22.