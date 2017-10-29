новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» во второй игре одолел «Динамо»
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» во второй игре одолел «Динамо»

Матч закончился со счетом 71:62.

Баскетболисты «Арсенала» во втором матче третьего тура Суперлиги-2 победили ставропольское «Динамо» со счетом 71:62. Игра проходила в Туле в СК «Новое поколение». Самым результативным в составе канониров стал Артур Усков, набравший 20 очков.

Напомним, в первой игре оружейники проиграли «Динамо» со счетом 63:64. Большой фоторепортаж Myslo с матча здесь.

Отметим, что следующие домашние поединки БК «Арсенал» проведет в конце декабря.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь) — 71:62 (14:12, 16:13, 24:20, 17:17)

Судьи: Курносов (Калуга), Новиков (Мособласть), Стрельцов. Комиссар — Суханов (Воронеж).

«Арсенал»: Бурков, Крыков (12), Чернов (7), Зайкин (15+11 подборов), А. Усков (20) — старт, Захаров, Лисаев, Ермаков (10), Рытенко (7), Шаповалов, Корчага.

«Динамо»: Кайтуков (7), Кочнев (6), Бакленев (11), Оленев (14), Гафаров (12) — старт, Лысенков (9), Перепелюков (3), Каренин.

Фолы — 17:22.

сегодня, в 17:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболБК Динамо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк стал чемпионом мира по панкратиону
Туляк стал чемпионом мира по панкратиону
В Ясной Поляне на неделю закроют Дом Льва Толстого
В Ясной Поляне на неделю закроют Дом Льва Толстого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.