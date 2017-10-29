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В Ясной Поляне на неделю закроют Дом Льва Толстого

В Ясной Поляне на неделю закроют Дом Льва Толстого

Это связано с подготовкой к зимнему сезону.

С 13 по 19 ноября в Доме Льва Толстого в Ясной Поляне будет проходить подготовка к зимнему сезону. В эти дни экскурсии по Дому писателя проводиться не будут.
 
- Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем Дом Льва Толстого для посетителей, чтобы провести в нем профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом, — сообщается на официальном сайте музея-усадьбы.
сегодня, в 17:30 0
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