Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.
Туляк стал чемпионом мира по панкратиону
Поздравляем нашего спортсмена!
В Сочи прошел чемпионат мира по панкратиону. Туляк Денис Полехин выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. В ходе турнира наш спортсмен провел три поединка, в которых болевыми приемами победил соперников из России, Казахстана и Украины.
Денис Полехин завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира!
Кроме того, наш спортсмен, которого тренируют Роман Ломиворотов и Абдул Малаалиев, был удостоен специального приза — «За самый короткий бой».
Другие статьи по темам
Место
Прочее