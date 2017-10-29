Туляк стал чемпионом мира по панкратиону

Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.

В Сочи прошел чемпионат мира по панкратиону. Туляк Денис Полехин выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. В ходе турнира наш спортсмен провел три поединка, в которых болевыми приемами победил соперников из России, Казахстана и Украины.

Денис Полехин завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира!

Кроме того, наш спортсмен, которого тренируют Роман Ломиворотов и Абдул Малаалиев, был удостоен специального приза — «За самый короткий бой».