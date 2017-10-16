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Тульский конькобежец завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях

Тульский конькобежец завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях

Поздравляем нашего спортсмена!

Спортсмен-инструктор тульской СДЮСШОР «Дельфин» Артём Золотарёв завоевал золотую и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля». Наш спортсмен с результатом 35,85 секунды победил в забеге на 500 метров и занял третье место на дистанции 1500 метров (1.53,62 сек.). Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

Еще один туляк, Даниил Базоров, который дебютировал во взрослых соревнованиях, показал 10 время в забеге на 1000 метров и был 15-м на 500 метров. 

Илья Алексеев впервые выступал среди юниоров и в забегах на 500, 1000 и 1500 метров занял 9, 5 и 11 места соответственно. 

19-20 октября в Коломне пройдет 1-й этап Кубка России. Тульскую область представят Артём Золотарёв, Даниил Базоров и Данила Бобырь.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 0
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