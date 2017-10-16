В Тульской области задержали торговку героином

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тёпло-Огарёвском районе полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Оперативники располагали сведениями, что 41-летняя жительница одного из поселков может хранить при себе героин.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемой и маршрут ее возможного передвижения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали женщину на остановке общественного транспорта в одной из деревень.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у подозреваемой обнаружили 51 полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза подтвердила, что женщина хранила героин массой 100 г.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Женщина проверяется на возможную причастность к другим преступлениям в сфере незаконного наркооборота.