В Тульской области задержали торговку героином
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Тёпло-Огарёвском районе полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Оперативники располагали сведениями, что 41-летняя жительница одного из поселков может хранить при себе героин.
Полицейские выяснили местонахождение подозреваемой и маршрут ее возможного передвижения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали женщину на остановке общественного транспорта в одной из деревень.
При личном досмотре, в присутствии понятых, у подозреваемой обнаружили 51 полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
Экспертиза подтвердила, что женщина хранила героин массой 100 г.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
Женщина проверяется на возможную причастность к другим преступлениям в сфере незаконного наркооборота.