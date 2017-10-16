Названы самые востребованные профессии в Туле

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В это число вошли станочники, электромонтеры, швеи, кассиры, продавцы, медсестры, врачи и инженеры.

В городском Центре занятости населения подвели итоги работы за прошедшие 9 месяцев 2017 года. За это время уровень безработицы на рынке труда составил 0,33%. Сейчас в городе признаны безработными 2353 человек. Всего за помощью в поисках подходящей работы в Центр занятости обратились 5 137 туляков.

За указанный период 2855 человек нашли работу, из них 107 — инвалиды. На квотируемые места для инвалидов трудоустроено 19 человек.

485 человек направлено на профессиональное обучение. В это число вошли пенсионеры, женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 360 безработных граждан, в том числе 19 инвалидов.

В городе продолжается работа по трудоустройству подростков. На сегодня работу нашли 1433 ребенка.

116 тульских работодателей приняли участие в 52 мини-ярмарках вакансий. В результате этих мероприятий из 4276 жителей города, ищущих работу, подходящую вакансию нашли 533.

По данным Центра занятости населения самыми востребованными профессиями на тульском рынке труда стали станочники, электромонтеры, швеи, кассиры, продавцы, а также профессии ИТР — медсестры, врачи, инженеры.